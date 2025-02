"Nunca nos vamos a rendir"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, mostró su satisfacción en la sala de prensa de Mestalla por la reacción del equipo tras la goleada sufrida el jueves frente al Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey. Además, el técnico valenciano puso en valor la respuesta de los jugadores en el contexto difícil de verse antes de empezar a cuatro puntos de la permanencia en Primera división.

«El equipo hoy ha demostrado que estamos en el camino correcto, queda muchísimo por delante. Me ha gustado mucho la reacción y la respuesta del equipo con la importancia que suponía este partido por la posición en la tabla y por la derrota dolorosa de la que veníamos (0-5 ante el Barcelona en Copa)», comentó Corberán, que insistió en que los futbolistas tenían «claro» cuál era el resultado que les «valía». En este sentido, el ex del West Bromwich Albion añadió que el Valencia hizo lo que «había que hacer» para llevarse los tres puntos frente a un rival directo por la salvación. Ahora, tras el 2-0 en casa y el 0-0 de la primera vuelta en Butarque, los valencianistas ganan también la diferencia de goles al conjunto entrenado por Borja Jiménez. El Valencia se halla a un punto de la salvación, que la marca precisamente el Leganés. Corberán indicó que en la lucha por el objetivo de la permanencia restan aún 15 jornadas y su equipo no se va a relajar «en ningún momento». «Cuando la situación esté cerca, cuando se complique más… Seguir. Esa maratón de resiliencia es eso, el equipo no se va a rendir nunca y va a luchar hasta conseguir el objetivo. Pasaremos momentos donde parezca todo más posible y otros más complicados. Debemos transitar en ambos», valoró.

A pesar de no ser partidario de individualizar en los elogios, el técnico tuvo menciones especiales para dos futbolistas: Mouctar Diakhaby y Luis Rioja, protagonistas del resurgir del equipo en una primera parte ante el Leganés en la que se estaba padeciendo más de la cuenta hasta el 1-0, obra del defensa Cristhian Mosquera al filo de la media hora. Sobre el central dijo que la afición «valora su esfuerzo y sufrimiento y lo duro que ha trabajado para poder ayudar al equipo». «Valoro muchísimo esto, pero valoro el grupo entero», explicó. Del extremo comentó el hecho de que pueda jugar «en izquierda y derecha», polivalencia que «habla de él y de su valía como jugador, su madurez, entrega y adaptación, nunca he visto ni una pregunta, sino madurez». Además, confesó que el futbolista tenía gastroenteritis, y destacó el «alto volumen de ataque» por la derecha.