Corberán convierte Mestalla en el fortín de la competición

Carlos Corberán ha recuperado la fortaleza de Mestalla. El técnico del Valencia ha convertido al viejo coliseo en el estadio más fiable de LaLiga desde su llegada al banquillo. Solo el Real Madrid ha conseguido arañar puntos. El resto de partidos con el de Cheste a los mandos se ha saldado con victorias contra el Leganés, el Celta de Vigo y la Real Sociedad. 9 de 12 puntos en total. Una racha que posiciona a Mestalla como el fortín del campeonato desde el cambio de entrenador por encima de otros estadios. Solo Vallecas mantiene el ritmo de puntos de Mestalla también con 9 por delante del Metropolitano y el RCDE Stadium (7), así como Montjuïc, La Cerámica y el Reale Arena (6). Corberán ha conseguido que Mestalla sea un factor diferencial en la lucha por la permanencia y eso significa pie y medio en primera división.

Corberán ha cambiado el chip del equipo como local. El técnico solo ha necesitado seis partidos para superar las dos victorias en casa en 17 jornadas (Girona y Betis) que consiguió Rubén Baraja durante la primera mitad de la temporada. El equipo ha conseguido hacerse fuerte en Mestalla desde la defensa. No es casualidad que dos de las tres victorias consecutivas como local han llegado con portería a cero (Real Sociedad y Leganés). El equipo solo ha encajado un gol en los últimos 270 minutos como local. Toda una garantía para crecer creciendo. Corberán celebra la conexión equipo-afición sobre todo después del humillante 0-5 contra el Barcelona en Copa. «La importancia de Mestalla es máxima. Era importante demostrarle a Mestalla que esto nos importa. Cuando hay comunión el equipo es imparable».

El factor Mestalla ha impulsado al equipo en la parte baja de la clasificación. El efecto Corberán se traduce en puntos: 10 de 18 desde que aterrizó en el banquillo con las tres victorias seguidas de casa y el empate contra el Sevilla en el Pizjuán con error de Giorgi Mamardashvili en el descuento. Corberán registra una media de 1,67 puntos desde su llegada. Solo hay dos equipos que han sumado más de 10 puntos desde el cambio en el banquillo: el Rayo Vallecano (13) y el Getafe (11). El Valencia de Corberán su sumado los mismos puntos (10) que Barcelona, Real Madrid y Villarreal y supera a equipos europeos como el Atlético y el Athletic (8).

Sólo el Getafe es mejor

Corberán ha conseguido sumar dos victorias consecutivas en LaLiga, algo que no pasaba desde hace diez meses en el doble triunfo al Granada y Osasuna, y ha acercado al equipo a un punto de la permanencia recortando distancias con la mayoría de los rivales directos de la parte baja de la tabla: Las Palmas (+8), Valladolid (+6), Alavés (+6), Leganés (+5) y Espanyol (+2). Solo el Getafe ha sido mejor durante la ‘era Corberán’. José Bordalás ha conseguido aventajar al Valencia en un punto (-1). El resultado es que el Valencia no estaba tan cerca de la salvación desde que cayó a la zona roja en la jornada 8.

Los números están ahí. Corberán ha conseguido elevar el nivel competitivo del equipo. No todo se resume en el factor Mestalla. El de Cheste ha recuperado la mejor versión de sus futbolistas más determinantes desde la continuidad como titulares. El equipo está creciendo desde un once tipo que está dando resultados y que ha llevado a la mejora en fase ofensiva (ha aumentado el caudal de juego en ataque) y defensiva (se ha reducido el número de tantos en contra a excepción de las humillantes goleadas del Barça). Corberán ha dado con la tecla y de momento está encontrando las soluciones que no llegaron durante la peor primera vuelta de la historia centenaria del club.

El reto como visitante

El Valencia por primera vez tiene posibilidades matemáticas de salir de la zona roja este sábado en La Cerámica. El reto ahora es trasladar esa mejoría a los partidos como visitante. La asignatura pendiente de Corberán es ganar fuera de casa. El triunfo contra el Sevilla se le escapó en el último instante. Hay que remontarse al pasado mes de abril para encontrar el último triunfo a domicilio contra Osasuna en Pamplona. El Villarreal de Marcelino García Toral es la gran prueba de fuego para medir el crecimiento del equipo de Corberán y demostrar si detrás de la reacción y la escalada en la clasificación no solo está el ‘efecto Mestalla’.