Javi Guerra: "Corberán me ha dado mucha confianza"

Javi Guerra ha recuperado su mejor versión. El de Gilet ha encontrado el fútbol que le hizo grande de la mano de Carlos Corberán. El canterano ha pasado de ser un futbolista intermitente a convertirse en un indiscutible del centro del campo del Valencia que está tirando del carro con actitud y rendimiento para que el equipo salga de los puestos de descenso. Este miércoles ha sido protagonista en la portada de SUPER y en los micrófonos de la radio oficial del club. Estas son sus palabras:

¿Cómo estás?

Muy bien, creo que se está viendo una buena imagen del equipo sobre todo en Mestalla donde somos fuertes con el apoyo de la afición y ahora tenemos que intentar ser fuertes fuera de casa y mejorar resultados que es un punto de mejora importante.

La victoria contra el Leganés da vida

La victorias contra el Celta y Leganés eran dos finales por seguir enganchados al objetivo y nos dieron confianza al equipo por el resultado y por el juego. Esto es muy largo, no hemos hecho absolutamente nada, pero se está viendo una imagen positiva que no se había visto en todo el año. El equipo sabe lo que hace cuando va a un campo de fútbol y hay que seguir mejorando.

Plus de confianza

Eran partidos contra rivales directos y sumar de tres nos afecta de una manera positiva, creo que el equipo está enchufado y tenemos que proponernos seguir en esta dinámica y seguir mejorando. Contra la Real éramos los últimos, era una situación límite que te podías descolgar y el equipo encaró esos partidos bastante bien, con confianza en lo que trabajamos y nos falta mejorar fuera de casa y ¿por qué no este fin de semana?

Mejora con Corberán

Quitando los partidos que hemos ganado, contra el Madrid se nos fue el partido al final y contra el Sevilla un poco de lo mismo. Se está viendo un Valencia que le compite a cualquiera y hemos mejorado el hecho de ponerse por delante y luego nos conseguían remontar. Es difícil ponerse por delante, pero cuando lo haces tienes que mantener la ventaja y más en la situación que estamos.

El reto como visitante

En Mestalla sabemos que somos fuertes, en los últimos partidos hemos puntuado de tres, pero nos falta esos puntos fuera y creo que la pernanencia pasa por eso. El equipo da la imagen de que le compite a cualquiera, pasó en Sevilla y vamos a Villarreal a encarar el partido de la misma manera a por los tres puntos y ganar fuera de casa nos daría un plus.

Derbi contra el Villarreal

Estuve allí mucho tiempo, sé la rivalidad que hay entre el Valencia y el Villarreal y no será un partido más. Es un derbi y hay muchas cosas en juego. No sé si están preparando algo de animación especial, suelen ser partidos calientes por los factores externos, para mí es un partido importante y tenemos que ir con todo a ganar y sumar los tres puntos que nos darían mucho.

Nuevo Javi Guerra

Me encuentro muy bien, desde que llegó el mister. Corberán me ha dado mucha confianza, a mí y a todos para sacar el máximo rendimiento de cada jugador porque la situación lo requiere. En lo personal me encuentro contento con mi rendimiento, tengo buenas sensaciones en el campo, que puedo trasladarlo en algunos goles y todo lo que sea sumar y que sea positivo para el equipo bienvenida sea.

Más responsabilidad y goles

Me gusta asumir la responsabilidad que creo que todos tenemos, cada uno que juega es importante y tenemos que esforzarnos y dar el máximo cada uno para que todo se junte para el equipo. Con asistencias y goles, encantado.

Gol de Mosquera y Diakha

Le decíamos (a Cristhian) que no metía ni un gol al arco iris y el otro día se equivocó... (bromea) fue importante porque nos dio ese empujón. Estaba donde tenía que estar y contento con él, espero que le dé confianza. Con Diakha todos sabemos lo que ha pasado y me alegro mucho por él, es una recompensa merecida y espero que le dé confianza y vaya recuperando el nivel.