Claro dominio ‘groguet’ ante la horrible gestión de Lim

El Valencia y el Villarreal están en estos momentos muy lejos el uno del otro. Tanto como lo estaban hace algo más de una década cuando en Mestalla la Champions, o Europa en su defecto, era algo habitual y en La Cerámica se buscaba encontrar una estabilidad en Primera, una constancia en la élite y convertirse en un club sólido en todos los aspectos. Ahora la situación es opuesta. Donde antes se disfrutaba de las alturas ahora, por culpa de una gestión nefasta, ahora se sufre en descenso y se pelea por la salvación. Tanto que el favorito esta semana es el que viste de amarillo, algo que hace no tanto era un impensable. Y todo eso no está exento de errores o fallos, como los que cometió el Villarreal con Pacheta o Setién, pero siempre con la intención de revertir dinámicas y querer mejorar, algo que en Mestalla no sucede en los últimos años. Peter Lim llegó prometiendo pelear ligas, disputar finales de Champions e incluso tener el Nuevo Mestalla terminado para el centenario. Ese que este año cumplirá seis años. En definitiva, el magnate de Singapur ha empequeñecido a un histórico mientras en Vila-real, con sus fallos y aciertos, están trabajando por crear una base sólida que les acerque a jugar Europa año a año. Y eso pasa por la exigencia. Y eso ha provocado que desde que está Peter Lim en el club, el Submarino ha quedado 7 veces por delante del Valencia en la tabla por solo 3 del cuadro valencianista. Sin contar la temporada actual, que convertirá en 8-3 el marcador final.

La era Peter Lim dejó un buen arranque en Mestalla. Como el propietario todavía no había gestionado al 100 por 100 lo que sucedía aunque sí metió a Nuno como técnico vía Mendes, el Valencia encontró en el luso una grata sorpresa. Su primera temporada en cuanto a juego y puntaje es la mejor (en este último apartado ahí están los puntos) y es que alcanzó los 77, cuatro por encima de la 2017/18 y 16 por encima de la 2018/19. Eso demuestra que el técnico encontró la tecla en una liga muy dura y con otros equipos peleando muy duro por esa cuarta plaza. Por poner en conexto, ese Valencia estaría a solo tres puntos del líder de LaLiga en estos momentos. Pero el segundo año se cayó el equipo y el técnico abandonó la entidad. Eso provocó que los dos años siguientes fueran de solo 44 y 46 puntos respectivamente mientras que el Submarino. En el Villarreal la 2015/16 fue expléndida. Los 64 puntos sirvieron para ir a la Champions y la siguiente, con 67, a la Europa League. Europa ya era una costumbre. El contador estaba 2-1 para los amarillos después de tres temporadas.

Fue entonces cuando llegó Marcelino García Toral al Valencia CF. Dos años de clasificaciones a la Champions y un título dejó en Mestalla, pero fue despedido por Peter Lim el 11 de septiembre de 2019 para dar paso a Celades, quien curiosamente no ha vuelto a entrenar desde entonces. En la 2019/20 es donde empieza la decadencia absoluta de Peter Lim. Mercados de la vergüenza y desplome absoluto de un equipo que tras el adiós de Marcelino había dejado el contador 3-2 con el Submarino y que en estos momentos va 7-3. Es decir, un contundente 0-5.