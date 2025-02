Dani Parejo, el gran paradigma del cambio del Valencia CF

En las crónicas de la caída de un club histórico como el Valencia CF de jugar la UEFA Champions League a fijar la permanencia como objetivo de partida cada temporada, la marcha de Marcelino García Toral y Mateu Alemany suelen ocupar un lugar preferencial, señalados inequívocamente como punto de partida del gran desastre de la ‘era Lim’. Sin embargo, el desmantelamiento que hizo Meriton Holdings de un equipo campeón como aquel va más allá de cambios en la directiva o el banquillo, ya que también tuvo aparejada una importante descapitalización deportiva con la (mal)venta de jugadores importantes e incluso el hecho de regalar al capitán, Dani Parejo, a lo que entonces era un rival directo. Y es que tanto las formas de su salida como el tiempo han acabado por retratar aquella decisión como la más paradigmática del cambio que ha llevado al conjunto de Mestalla al peor momento de su historia.

En primer lugar a nivel deportivo. El Valencia dejó salir gratis a un futbolista de calidad más que contrastada, con liderazgo y que portó el brazalete de capitán en una temporada, la del Centenario, en la que el club ganó una Copa del Rey, se metió en Champions y jugó unas semifinales de la Europa League. Su nivel estaba fuera de toda duda y su rendimiento en el Valencia también: casi cuatrocientos partidos oficiales, 64 goles y 58 asistencias, además de ser entre otras cosas el segundo máximo goleador de falta directa de la historia de la entidad.

Desde su salida, el equipo no solamente no ha encontrado recambio sino que ningún integrante de la medular ha estado remotamente cerca de su nivel. En las semanas posteriores a su estreno con el Villarreal, desde el Batzine -aquella especie de revista digital en inglés financiada con el dinero del Valencia- se insinuó que el futbolista estaba lejos del ritmo de juego que pedía el conjunto amarillo en un burdo intento de justificar su salida de Mestalla: «Los aficionados del submarino amarillo del Villarreal CF no están satisfechos con su lento comienzo, y afirman que no puede seguir el ritmo del fútbol de alta intensidad que marca Unai Emery. El ritmo lento de Parejo también significa menos tiempo para recuperar después de los ataques. Algunos ya creen que no encaja bien con el Villarreal CF», rezaba la publicación.

Lo que llegó después de esta publicación, para sorpresa de nadie, es que Parejo tomó las riendas del centro del campo del Villarreal y en sus algo más de cuatro temporadas vistiendo de amarillo ha sido un fijo tanto para Marcelino como para Unai Emery, siendo clave en la consecución de la primera Europa League de la historia de la entidad amarilla. Por no hablar de que desde su marcha, el Valencia ha quedado siempre por detrás del cuadro de La Cerámica en la clasificación.

Su salida, además del evidente desastre en términos de resultados, también representa el cambio en el modelo de plantilla y de ‘jugador tipo’ para el Valencia. De aquellos polvos, es decir, presumir de la ‘Youth Policy’ y despreciar a futbolistas como Parejo por su edad, estos lodos: el club ha pasado a nutrirse de cesiones de futbolistas poco contrastados todas las temporadas, no apostando casi nunca por jugadores con experiencia y bagaje en la competición. Además, aquel verano -empezando por Parejo pero acabando por Kondogbia, Rodrigo Moreno o Ferrn Torres- el club ejecutó una descapitalización de activos deportivos propios para empezar a trabajar con futbolistas de perfil bajo y reforzarse a base de cesiones.

El hecho de ‘regalar’ a Parejo fue muy grave a nivel deportivo, pero las formas muy reveladoras de lo que vendrían. En primer lugar porque el propio futbolista ya insinuó en su rueda de prensa de salida, en la que acabó llorando, que los motivos de su marcha podían ser personales: «Siempre he sido sincero, he dicho las cosas como las pienso. Voy de cara y a lo mejor eso ha podido perjudicarme», exponía el jugador, que señaló que buscó «una fórmula para continuar». Además, el entonces capitán reveló que se lo comunicaron con la competición todavía en juego y teniendo opciones matemáticas de meterse en Europa.

Y este trato lo recibió nada más y nada menos que el octavo jugador con más partidos oficiales en toda la historia del Valencia CF y que confesó en su salida que había pedido a su agente «retirarse» en Mestalla. Parejo, que había culminado su redención personal capitaneando un proyecto ambicioso y campeón después de sus díficiles primeros año, se codeaba ya en números con las grandes leyendas valencianistas de todos los tiempos. Atentiendo a los números que ha hecho con el Submarino amarillo, todo parece indicar que hubiese superado cotas históricas. Con el Villarreal ha jugado 214 en todas las competiciones, haciendo un ejercicio de fútbol ficción y sumándolos a los 383 con el Valencia darían unos 597 que le convertirían en el jugador con más partidos de la historia de la entidad de Mestalla. Pero es que sumando solo los 160 que ha jugado en Liga -competición principal que ha jugado el Valencia estos años sumaría unos 543 que le harían ponerse segundo superando a Ricardo Arias.