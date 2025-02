El club ultima el tercer préstamo con Goldman Sachs

El Valencia CF inició una reestructuración de su deuda para tenerla toda bajo el paraguas de la financiera norteamericana Goldman Sachs, liquidando entre otros su ‘histórico’ crédito con Caixabank, con dos operaciones que rondaron los 120 y los 65 millones de euros. Sus negocios con la cita entidad, no obstante, no acabaron ahí, ya que se ha estado trabajando un tercer préstamo de 200 ‘kilos’ cuya firma parece cercana.

Los ejecutivos del club Lay Hoon, Inma Ibáñez, Jorge García, Cristian Schneider y Javier Solís estuvieron en Florida ultimando los detalles de este tercer crédito, tal y como avanzó el periodista Héctor Gómez y pudo confirmar este periódico. La reunión ya estaba programada dentro de ese marco de relación ‘empresarial’ que iniciaron con el primer préstamo y que llevó a personal de Goldman incluso a visitar las obras de Corts Valencianes. Después de esta última reunión se espera que la firma del préstamo llegue antes del próximo mes de mayo.

La intención de este crédito es tener líquido disponible que se sume a los 80 millones de euros del fondo CVC Capital Partners para abordar la finalización de las obras del Nou Mestalla, de las que no se ha ofrecido todavía un coste final. «Estamos cerrando la negociación sobre el coste y no lo daremos hasta que esté cerrado. Necesitamos hacer frente al presupuesto, a instalaciones, pabellón... También hay que financiar los intereses. No vamos a pagar hasta que nos cambiemos al Nuevo Estadio. Vendrán los millones de golpe, no habrá vuelta atrás», explicaba Inma Ibáñez sobre este asunto (antes de decir que todo el Límite del Fair Play Financiero estaba gastado, algo que el mercado demostró que no era así).

La directora financiera en la rueda de prensa posterior a la no-Junta General de Accionistas explicó al valencianismo la operación entre manos con Goldman: «El club se va a endeudar más, pero la mitad va a desaparecer cuando se venda Mestalla, el terciario y el edificio de oficinas. El resto se amortiza en 25 años. Yo me quedaré con un servicio de la deuda menor del que tengo ahora y con un estadio que me va a dar beneficios», señalaba Ibáñez.