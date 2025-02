Diakhaby: «Puedo ayudar dando lo mejor de mí mismo»

El regreso de Diakhaby supone la vuelta de uno de los jugadores con más temporadas en el club. «Al final, todos somos líderes. Llevo más años de experiencia, partidos, aunque cuando estás en el campo nos aplicamos igual en sacar esto adelante. Los defensas, en defender», afirma Diakhaby, que admitió que el Valencia no ha mejorado desde su vuelta al campo, sino «desde el inicio de 2025».

En lo físico, el defensa central confesó que se siente «bien», aunque añadió que tiene que «seguir cogiendo ritmo entrenando y jugando». «Si juego más o menos, depende del entrenador, de lo que él decida y conforme vea si estoy bien o no. En general, yo estoy bien. No obstante, cuando venimos de una lesión así necesitamos tiempo. No podemos estar al 100 % en 2-3 partidos, se requiere más. Ritmo. Llevo tiempo sin jugar. Necesito un tiempo para estar bien físicamente y al nivel».

Según ‘Diakha’, él puede «ayudar». «Puedo hacerlo dando lo mejor de mí mismo fuera y dentro del campo. Tengo esa responsabilidad por mi tiempo aquí, conociendo la situación del club». n