«Con Mestalla solo no basta para conseguir la salvación»

A Carlos Corberán no le salen las cuentas de la permanencia únicamente con los puntos de casa. El técnico del Valencia dejó claro que para conseguir el objetivo de la salvación «con Mestalla no basta». Su reto es que el equipo dé «un paso adelante» como visitante y demuestre que se toma con la misma importancia los partidos de casa y de fuera. «Hemos jugado cuatro partidos como local en Liga, dos de visitante. Empatamos contra el Sevilla, que me gustó la personalidad del equipo. Luego jugamos el del Barcelona, que supuso una mancha. Villarreal es una nueva prueba para demostrar que es igual de importantes fuera y en casa. No basta solo con Mestalla para conseguir el objetivo, el equipo ha trabajado para dar un paso adelante y tener la intensidad que requiere jugar de visitante».

Corberán reconoce que para ganar al Villarreal necesitarán la «mejor versión». «El Villarreal es el tercer equipo que más goles hace solo por detrás de Madrid y Barcelona. Eso habla de la importancia del ataque y es un partido en el que puntuar o un buen resultado en La Cerámica exige lo mejor de nosotros. Se exige la mejor versión de cada jugador del Valencia CF. Estamos mentalizados de que tenemos que afrontarlo así para sacar algo positivo». Más allá del dibujo táctico (defensa de 4 ó 5) «la clave es que el equipo se reconozca y jueguen con la personalidad necesaria que el partido requiere». «La motivación es máxima, el orgullo es máximo y la responsabilidad también. Quiero que el equipo mañana traslade esa concentración y esa intensidad que ha demostrado durante la semana. Para ganar necesitamos la mejor versión de todos», exigió.

Corberán se reencontrará con el equipo que le permitió dar el salto al fútbol profesional como entrenador. El partido para él será «especial» e «importante». «Especial porque el Villarreal fue un club clave en mi formación, un club al que siempre voy a estar agradecido por darme la primera oportunidad profesional en el fútbol. La gratitud es indispensable, forma parte de mis valores y estaré eternamente agradecido al Villarreal. Lo es especial también porque es un partido importante en la Comunidad Valenciana y es importante porque aunque los dos equipos luchamos por objetivos importantes».

Corberán puso en valor la gestión del Villarreal para salir de los momentos de dificultad en los que se encontraba hace años y convertirse a base de «éxitos» en un equipo puntero que aspira a jugar la Champions. El de Cheste reconoce que la gestión del equipo groguet «funciona» y espera conseguir que el Valencia CF vuelva «a esa esencia y grandeza que representa». n