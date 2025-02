Fallece Óscar Rubén Valdez, el primer gran ‘pibe’ de Mestalla

Con el fallecimiento de Óscar Rubén Valdez (Buenos Aires, 1946 – València 2025), el valencianismo pierde al gran precursor de la tradición argentina del club. Antes de que Mario Alberto Kempes, Piojo López y Pablo Aimar colorearan de albiceleste la historia moderna de la entidad, en una estela seguida por Adorno, Ayala, Pellegrino, Kily González o Ariel Ortega, el primer gran impacto argentino, el centello luminoso de un ídolo desbordante de calidad y carisma, llegó con la zurda de Valdez. Antes de su llegada, la influencia argentina se redujo a casos esporádicos, sin huella. La contribución de Valdez al Valencia fue directa. Nada más llegar, en 1970, reclutado desde Platense por Alfredo di Stefano, el extremo fue el faro en ataque de un equipo construido desde el carácter defensivo de su juventud y cantera, que llevó a la conquista del título de 1971. La primera Liga desde 1947.

«Lo que más me ha gustado en la vida ha sido jugar. Sueño mucho con jugar. Sigo jugando partidos en sueños», señalaba Valdez, en una entrevista a Levante-EMV en 2016, poco tiempo antes de que se le diagnosticara Alzheimer. Siempre planteó el fútbol como un juego. Antes de pisar un estadio, se forjó en los partidos de potrero (los solares argentinos) y en el fútbol sala, que acentuaron su intuición y picardía, traducidos en su capacidad para el desborde y el pase. A Paquito, el arquitecto en el centro del campo del Valencia, le decía: «Dame un balón acá, que estoy de extremo izquierdo mirando la línea blanca», casi como un funambulista. «No te preocupes. Cuando la coges tú, el resto descansamos», replicaba el centrocampista asturiano, también fallecido recientemente. Pero la contribución al juego que Valdez practicaba en potreros y en sueños no se redujo su impronta como futbolista, ni al título del 71, ni a sus 210 partidos hasta 1978 y 61 goles, dos de ellos en las finales de Copa perdidas ante el Barcelona y el Atlético.

También tuvo un papel notable como entrenador, o mejor dicho formador. Si bien su carrera como técnico quedó estigmatizada con su estreno, en la temporada 85-86, siendo destituido antes de certificarse el único descenso a Segunda, su trascendencia fue más allá. Su papel como técnico de los equipos juveniles sub’18, sub’19 y sub’20 del Valencia fue muy destacado, con un rol crucial para acabar de modelar a jugadores de época, como Fernando Gómez, una de las voces que ayer más lamentaba su pérdida: «Lo he sentido mucho. Dos años mi entrenador en el juvenil y, además, en el primer equipo. Me enseñó una barbaridad. Me apreciaba y le apreciaba. Una gran persona y un gran formador. Entendía el juego. Muy buen orador y conversador de fútbol».

Valdez con Di Stefano en una de sus últimas entrevistas en 2016 / Levante-EMV

Esa faceta formativa la culminó con un proyecto, la escuela Crack’s, en la que centenares de jóvenes futbolistas cultivaron sus valores. Una filosofía que han seguido otros albicelestes ilustres de Mestalla, como Pablo Aimar en las inferiores de la selección argentina. Una faceta que culminó pese a chocar con la ambición venenosa de muchos padres de jugadores.

Pudo jugar con la Roja

De abuela española, pudo jugar con la selección al ser considerado oriundo, una condición que tuvo que aclarar judicialmente durante dos meses. En ese tiempo, antes que cristalizara su fichaje, tuvo que vivir en Chiva, como recordaba ayer el historiador José Ricardo March, y también en el Hotel Inglés de València. Entrenado por un ídolo como Di Stefano en el Valencia, en la selección fue llamado por otro genio del fútbol, como Ladislao Kubala. Tomó parte de la fase clasificatoria para el Mundial de Alemania 1974 junto a otras leyendas valencianistas de la época, como Jesús Martínez, Juan Cruz Sol y Pep Claramunt..