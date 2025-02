Corberán impulsa al Valencia

Las sensaciones también cuentan. Aunque la realidad del Valencia CF continúa siendo la de uno de los tres equipos en puestos de descenso tras 24 jornadas de Liga, en este 2025 de la mano de Carlos Corberán los futbolistas blanquinegros parecen otros. Dos meses de trabajo en la Ciutat Esportiva han bastado para convertir en positivos la mayoría de parámetros de rendimiento. Mestalla ha vuelto ser un seguro de vida y, pese a que la victoria sigue resistiéndose lejos de casa, ha habido botín en dos estadios complicados como el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla y La Cerámica de Vila-real.

Evidentemente, la humillación del 7-1 en Barcelona ensombrece los números en defensa de un Valencia que ha crecido desde la solidez en campo propio. De hecho, salvo la amplia derrotada de la jornada 22 padecida en Montjuïc, el conjunto valencianista sería por detrás del Getafe de José Bordalás el menos goleado en la segunda vuelta con dos tantos encajados en los otros cuatro enfrentamientos.

Poco a poco, el Valencia se ha ido solidificando detrás. De los tres goles recibidos en los primeros duelos contra Real Madrid y Sevilla -exceptuando el trágico paréntesis con el Barça- se pasó a solo esos dos en contra frente a la Real Sociedad (1-0), Celta (2-1), Leganés (2-0) y Villarreal (1-1). El equipo ha cerrado las grietas para competir de mejor manera, puntuar y mejorar los registros de la primera mitad de la Liga. Jugadas las cinco primeras fechas de la segunda parte, los de Corberán son el quinto mejor equipo en puntuación, incluso por delante de grandes como el Real Madrid y el Atlético, y lo que es más relevante, han conseguido neutralizar por completo los cuatro puntos de desventaja con la primera posición de permanencia. Esa era la distancia con el decimoséptimo cuando Rubén Baraja fue destituido tras el empate a dos con el Alavés del 22 de diciembre en casa, y la misma con la que acabó en Nervión el pasado 11 de enero una primera vuelta, con 13 puntos, digna de descenso. Las cifras ponen de manifiesto la transformación, al menos en estos dos meses, del equipo blanquinegro. Con el ‘Pipo’, la plantilla confeccionada en verano se quedó en únicamente 12 puntos tras la disputa de 17 partidos. En cambio, con Corberán, que apenas ha visto reforzado el grupo significativamente el grupo más allá del préstamo de Umar Sadiq por parte de la Real Sociedad, el bagaje es de 11 puntos en diez encuentros menos. El comienzo ya marca definitivamente la tendencia. Mientras que con el entrenador de Cheste, el Valencia hoy sería el quinto en una hipotética clasificación de la segunda vuelta, con el de Pucela el equipo no estrenó el casillero de victorias hasta la sexta jornada con el 2-0 al Girona. El balance en los cinco primeros partidos fue de un único punto sobre 15 merced al empate a un tanto, también en Mestalla, en el derbi autonómico con el Villarreal.

Romper el maleficio

Lo que no ha cambiado es que los valencianistas siguen sin saber lo que es vencer un partido lejos de casa desde el 15 de abril, cuando cerraron con un gol de André Almeida un triunfo por la mínima en Pamplona (0-1). El último a domicilio en más de diez meses. Ha pasado tanto tiempo que el próximo 3 de marzo El Sadar volverá a ser el escenario en el que, esta vez con Corberán, los blanquinegros tratarán de romper el maleficio. La confianza dentro del vestuario de que este objetivo pueda conseguirse han ido en aumento. A pesar de Barcelona, el equipo ha mostrado una versión más competitiva como visitante. Ahí están como prueba los empates en Sevilla y Vila-real. El de hace unos días en La Cerámica todavía más valioso por el afán de entrar en Champions League del Submarino amarillo, el conjunto con más puntos cosechados en las cinco jornadas que se han desarrollado de la segunda vuelta. Echando la vista atrás, el Valencia de la primera mitad de competición no supo lo que era puntuar lejos del calor de su público hasta las jornadas 9 y 11, en las que encadenó dos empates en Leganés y Getafe. El ritmo de puntuación (10/15) no se daba desde los mejores tiempos del pasado curso. Si la Liga hubiese empezado en enero, el Valencia sería hoy equipo europeo