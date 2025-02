"Yo me enfadaría más que la afición del Valencia"

Predrag Mijatovic se ha sincerado sobre su polémica salida del Valencia CF en 1996 en una entrevista en ‘El cafelito’ de Josep Pedrerol. Pedja recuerda con nostalgia su paso por Mestalla y confiesa que, con la madurez adquirida con los años, hoy se enfadaría «tanto o más» de lo que lo hizo el valencianismo con el joven de 27 años que abandonó el Valencia rumbo al Real Madrid.

En el curso 95/96, con el ‘8’ a la espalda, el mediapunta montenegrino del Valencia era el mejor jugador de la Liga. Desequilibrante y goleador conducía al grupo entrenado por Luis Aragonés en la lucha por la Liga. Mijatovic era objeto de deseo de los grandes de Europa y el Madrid se adelantó en la carrera. Firmó con él un precontrato comprometiéndose al pago de la cláusula, 1486 millones de las antiguas pesetas. El jugador, tiempo después de haberse arreglado con los blancos, llegó a decir en un acto de la Agrupació de Penyes Valencianistes (APV) que no se iría del Valencia. El clima de euforia lo abrumó. El 9 de marzo, el estadio lo había agasajado como el ídolo que era al ser cambiado en la recta final de la contundente goleada al Barça (4-1). Una victoria en la que dos goles llevaron su firma inconfundible.

Paco Roig, presidente del Valencia por entonces, jamás aceptó negociar con el Real Madrid, que no tuvo más remedio que abonar la cláusula para que Mijatovic fuese madridista a partir del 1 de julio de 1996. Hoy, con 56 años, cuestionado por si con el paso del tiempo le dolió la forma de irse de Mestalla, Pedja se sincera: «Sí. Era más joven, sin entender cómo se puede amar un club tanto, lo que significa para un aficionado. Ahora yo me enfadaría conmigo mismo, quizá, más que los aficionados del Valencia se enfadaron. Con el tiempo los he entendido perfectamente». «Imagínate si Mbappé, que ha venido esta temporada al Madrid, tiene una cláusula de 500 millones y el Manchester City decide pagarla y él dice adiós. Pues ese tío muere para mí... Ahora lo entiendo», agrega el campeón de la Liga de Campeones y la Intercontinental en 1998 con la entidad blanca, de la que fue director deportivo entre 2006 y 2009.

Como relata Mijatovic en la entrevista, Pasieguito viajó a Belgrado a ficharlo. «Yo sabía poco del Valencia. Me enteré de que mi ídolo de pequeño, Mario Kempes, había jugado con ellos. Entonces empecé a interesarme, los jugadores nos comparamos siempre con alguien bueno, un referente», explica.

Curiosamente, en aquella campaña de su adiós, Pedja igualó las 28 dianas en la Liga con las que el ‘Matador’ se había alzado como máximo goleador en 1978. El año en el que el montenegrino quedó prendado viendo por la televisión al argentino campeón mundial.

«¿Usted, de qué juega?»

Hace casi 30 años que Mijatovic cambió el Valencia por el Madrid. Antes, en 1993, al aterrizar por primera vez en Manises, en el aeropuerto no había la expectación que el capitán y estrella del Partizan esperaban. «Por cuestiones políticas, los yugoslavos no podíamos jugar partidos internacionales y no me conocía nadie. La primera pregunta en la rueda de prensa de presentación fue: ‘¡¿En qué posición juega usted?!’ Por primera vez en mi vida tuve que venderme a mí mismo como futbolista. Dije: ‘soy rápido, bueno técnicamente, soy segundo punta… Aparte de las bromas, el hecho de que no se me conociera me llevó a tomar la mejor decisión futbolística que he tomado. Me quedé entrenando solo 20 días. Con unos diez, balones, con Paco Real, bajo 40 grados en pleno verano. Empezó la pretemporada con Hiddink y ahí estaba yo, el primero de la fila corriendo más que ningún otro».

«Fui muy feliz en València. Me acogieron, me entendieron, me trataron muy bien. Ahí me hice futbolista de alto nivel, mejor hombre, conocí mucha gente. Luego, es verdad que mi salida fue turbulenta y se enfadaron muchísimo», asegura, antes de desvelar que uno de los mejores recuerdos que se llevó consigo de su etapa en Mestalla fue Luis Aragonés. «Si me preguntan por el entrenador que más me ha aportado en mi carrera, diría: Luis. Como entrenador, como hombre, como motivador, como personaje, carácter... un fenómeno», esgrime. Pedja añade que Aragonés le «apoyó muchísimo» cuando firmó el precontrato con el Madrid.