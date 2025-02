Valencia CF - Atlético de Madrid: Alineaciones probables

Mestalla será escenario esta tarde de uno de los clásicos del fútbol español entre dos de los equipos más importantes de la liga, uno que ahora lucha por títulos y otro que ahora por lo que lucha es por no perder la categoría después de muchos años de una gestión por parte de Metiton y sus funcionarios en València que cada año descapitalizan más al equipo. Valencia CF - Atlético de Madrid. Los del Cholo llegan a la capital del Turia después de conocer el rival de octavos de final de Champions, y antes de medirse al Barça en la ida de semis de Copa del Rey, a la vez que siguen en plena carrera por tratar de seguir el pulso con Madrid y Barça por el título de liga.

El Valencia, por su parte, está envuelto en otra carrera. La de salir cuanto antes de los puestos de descenso a Segunda División. Y lo hace en buena dinámica, después de sumar de tres en casa ante Leganés y Celta, y empatar en la Cerámica ante el Villarreal. Pero pese a la mejora con Corberán, los valencianistas siguen en la zona roja, una posición que podrían abandonar de sumar de tres ante los colchoneros. Una gesta de grandes dimensiones, y más teniendo en cuenta el historial de partidos entre Valencia y Atleti desde que Simeone se sentó en el banquillo rojiblanco hace más de diez años, casi coincidiendo con la llegada de Peter Lim a Mestalla.

Con todo ello, el Atleti llega con dos bajas de importancia en la medular, y en concreto en la zona de contención. Ni Koke (lesionado), ni Barrios (sancionado), estarán en el templo de la Avenida de Suecia, por lo que se espera que los dos puesto del centro del campo los ocupen Rodrigo De Paul, exvalencianista, y Marcos Llorente, al que el Cholo ha confirmado como titular en la rueda de prensa previa. Por lo demás, se esperan pocas novedades en el esquema, más allá de la duda de los puestos de la zaga, en los que podría descansar Le Normand por Giménez o incluso entrar Galán.

Por parte del Valencia, no se espera que varíe demasiado el once que empató ante el Villarreal, aunque con el buen nivel mostrado por Iván Jaime y Sadiq los podríamos ver de la partida en detrimento de Almeida y Hugo Duro, aunque son dos jugadores de jerarquía y nos cuesta creer que no partan de inicio en un partido así. Sobre todo el getafense, al que se le da especialmente bien el Atlético de Madrid.

Alineaciones probables Valencia - Atleti. / SD

Onces probables

Valencia CF: Mamardashvili; Luis Rioja, Foulquier, Tárrega, Mosquera, José Luis Gayà; Diego López, Javi Guerra, Enzo Barrenechea, Almeida; Hugo Duro.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Galán; Giuliano, De Paul, Llorente, Samu Lino; Julián Álvarez y Griezmann.