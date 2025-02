Mestalla vuelve a vaciarse antes de acabar el partido en otra noche aciaga

Mestalla acabó en silencio y medio vacío en otra aciaga noche más de la autodestructiva ‘era Meriton’. El valencianismo se levantó de sus butacas y se marchó a casa minutos antes de que finalizara el partido. Cuando Correa marcó el tercero empezó el desfile. La afición abandonó el estadio resignada, triste, y hastiada de la mediocridad de su equipo y sin fuerzas para seguir protestando contra el verdadero culpable de la crítica situación del club: Peter Lim. La pesadilla del descenso no ha acabado.

Por su parte, el entrenador del Valencia CF Carlos Corberán aseguró en rueda de prensa que había optado «por los (jugadores) que considerábamos que serían más competitivos». Corberán describió «dos mitades diferentes». «Los goles no eran situaciones inevitables. Eran situaciones que podríamos haber manejado mejor. Las analizaremos y las trabajaremos para corregirlas. Cuando juegas contra el Atlético cualquier desajuste lo puedes pagar caro. Si se ponen por delante conceden poco y es complicado», comentó el técnico de Cheste. Ya en la segunda parte, con los cambios de futbolistas y sistema, Corberán asegura que «el equipo ha sido más agresivo». «Lo hemos intentado. En esos primeros 20 minutos un gol lo hubiera cambiado todo. No hemos aprovechado las ocasiones», afirmó.

Sobre la polémica acción del penalti no señalado, el técnico valencianista se mostró tajante. «El reglamento habla de voluntariedad o no. De si el brazo está pegado o extendido o no. A partir de ahí hay un criterio que estipula si es o no penalti. Hay un VAR que está para corregir cualquier error y señalar la acción con acierto. Es más saludable pensar que no era penalti que pensar que sí y no lo han señalado».

El Cholo: «No entiendo nada»

Por últmo, el Cholo Simeone se refirió también al penalti: «Es la misma jugada de la Eurocopa. Le pega en la mano. Yo no entiendo nada... En la Eurocopa era penalti, como lo de Cucurella. Le pega en la mano y está muerta. Me gustaría que fuera más claro, es poco entendible. Un día es penalti, otro no. Ojalá podamos siempre manejar la misma línea para todos», zanjó.