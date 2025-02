Gayà: 300 veces, en las buenas y en las malas

José Luis Gayà tira del carro de un Valencia a la deriva por el abandono y la falta de inversión del máximo accionista Peter Lim. El capitán, el mejor aliado de Carlos Corberán desde su llegada al banquilo, rema de puertas para adentro para intentar sacar al equipo de los puestos de descenso a segunda división. El contexto de club es autodestructivo, pero el de Pedreguer no baja los brazos ni se resigna a la mediocridad del proyecto. Al contrario. Su sentido de responsabilidad y su compromiso con la entidad de Mestalla le obliga a exigirse y luchar todavía más en estos tiempos difíciles. Hace cinco años, cuando el de Pedreguer cogió el relevo de Dani Parejo en la capitanía, soñaba con levantar un título. Por desgracia, lo único que le quita ahora el sueño es la permanencia del equipo. Por su cabeza solo pasa la salvación. Lo individual hace tiempo que pasó a un segundo plano. Y eso que el ‘14’ cumplió el sábado contra el Atlético su partido 300 en LaLiga. 300 veces en las buenas y en las malas en medio de la ‘era Meriton. Un mérito infinito al servicio del club.

Solo tiene 29 años

Gayà se siente orgulloso de los récords históricos en el Valencia, pero no se recrea en ellos. Al menos mientras siga en activo. «No voy mirando los partidos que voy sumando. Voy aventajando a jugadores que han marcado una época aquí, no lo pienso en el momento, pero cuando deje de jugar le daré valor a mi carrera. Tengo 29 años y me queda mucho por delante. Trato de disfrutar y lo que tenga que venir, vendrá», explicaba recientemente en sala de prensa. El tiempo pondrá al capitán en su sitio. Mientras tanto suma partidos a modo de récord. El sábado llegó a los 300 encuentros en primera división. Y lo hizo curiosamente contra el Atlético. El mismo equipo (ya entonces dirigido por el Cholo Simeone) ante el que se enfrentó en su debut oficial en LaLiga el 27 de abril de 2014 de la mano de Juan Antonio Pizzi. Raúl García, jugador con el que se enfrentó en la banda durante el partido, lo esperó después en el túnel de vestuarios para darle la enhorabuena y animarlo a seguirlo así.

Superará a Cañizares pronto

José le hizo caso al bueno del centrocampista navarro. Una década después, Gayà es el octavo jugador de la historia con más partidos en Liga con el Valencia por delante de Claramunt (294), Parejo (282), Arroyo (276), Asensi (276) y Castellanos (275). Desde 2023 está instalado en el top-10. Solo hay siete futbolistas que han disputado más encuentros ligueros que Gayá: Cañizares y Saura (305), Angulo (313), Mestre (223), Albelda (351), Arias (377) y Fernando (420).

Sus números en el global de partidos oficiales (365) también lo convierten en leyenda viva del club a sus 29 años. José superó el sábado al mítico Sempere (364) y ocupa la duodécima posición en el ranking histórico del Valencia y tiene a tiro esta temporada a Giner (369), Arroyo (373) y Claramunt (375).

Su proyección es meteórica. Gayà, renovado hasta junio de 2027, podría plantarse con 31 años rondando la cifra de 450 partidos. Unas cifras reservadas para los más grandes. Fernando Gómez Colomer (553), Ricardo Arias (521) y David Albelda (485) copan el top-3. Un peldaño por abajo están Miguel Ángel Angulo (434), Manolo Mestre (424), Santiago Cañizares (414) y Enrique Saura (400) y Dani Parejo (383). Palabras mayores.

El vaticinio de Rufete

No se equivocó Rufete, entonces Manager General del Valencia, en el verano de 2014 cuando Amadeo Salvo le pidió consejo antes de vender a Juan Bernat al Bayern de Munich. «Puedes venderlo, tenemos a Gayà», le dijo. Rufo vaticinó que aquel chico del filial acabaría siendo capitán del Valencia. El lateral izquierdo le ha dado la razón. Gayà se acostumbró a cargar su mochila de responsabilidades desde muy pronto dentro y fuera del campo y es el mejor capitán posible para este joven vestuario necesitado de ayuda.

Ni siquiera las miserias de Meriton le invitan a mirar lejos de Mestalla en clave futuro. «Estoy enfocado al cien por cien en mejorar y salvar esta situación complicada que tenemos. Valencia es mi casa, llevo desde los 11 años. He vivido momentos buenos, malos… y ojalá pueda volver a vivir los buenos». Ese es Gayà.