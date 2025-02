El más pequeño de la Liga contra los más grandes

Fue Rubén Baraja quien lo verbalizó, a mediados de septiembre, tras haber caído en el partido de la primera contra el Atlético de Madrid. «Esta no es nuestra Liga», dijo el ‘Pipo’. Casi medio año después, la situación se mantiene inmutable en el cara a cara con los grandes. Como en el Metroplitano, este pasado sábado en Mestalla, el Valencia se volvió a llevar otros tres goles de parte de los rojiblancos. Los blanquinegros son el único equipo de La Liga que todavía no ha rascado ni un solo punto frente a los conjuntos de Champions: Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic Club. Un problema que, además, no es coyuntural de la presente temporada, sino que viene de largo. Desde la temporada 2019/20, el equipo, con desfile de entrenadores incluido, tan solo ha podido ganar 4 partidos de 35 en la Liga cuando ha tenido delante a Barça, Atlético y Madrid.

¿Qué pasa al Valencia CF con los equipos Champions? La realidad es que el equipo de Mestalla suma hasta la fecha cero puntos de 18 posibles contra los cuatro primeros clasificados. La primera de las seis derrotas sufridas hasta la fecha llegó en el estadio rojiblanco. Entonces, Baraja comentó en sala de prensa: «Este es un campo muy complicado. Nosotros les hemos dado la vida al Atlético para que se pongan por delante. No nos puede afectar, esta no es nuestra liga. No hemos ganado nunca en este campo. No nos puede afectar. Debemos saber que era muy difícil y, si encima, no estás bien, regalas acciones... como el tercer gol, que desconectas, te desenchufas...». Unas declaraciones, por la desconexión de la primera parte en el 0-3 de los atléticos hace un par de días, podrían haber sido reutilizadas de manera literal por el actual técnico che, Carlos Corberán. La capacidad del equipo contra los grandes no ha cambiado ni un ápice. Pese a un partido notable en el estreno del de Cheste, en la recta final, el Valencia se dejó remontar con el Real Madrid (1-2) con un jugador más sobre el campo tras la expulsión de Vinícius. Más tarde, antes del 0-3 rojiblanco, sucedió el catastrófico 7-1 de Montjuïc con el Barça, que volvió a ofender a Mestalla con un 0-5 en la Copa.

Con anterioridad, Baraja, muy criticado por sus declaraciones, tampoco logró puntuar en sus partidos contra el Barça (1-2), Athletic (1-0) o el Atlético (3-0). No obstante, en los dos primeros, el Valencia sí se quedó cerca de hacerlo y compitió pagando cara la falta de acierto de cara a puerta. De manera similar a lo experimentado en el inicio de la etapa Corberán frente al Madrid, la derrota por la mínima con el Barcelona en la primera jornada dejó buenas sensaciones entre la afición, y nunca hizo pensar todas las calamidades que está pasando el equipo, que acumula 23 de 25 fechas de la Liga en posiciones de descenso a Segunda.

Lo cierto es que, hasta el momento, el Valencia no ha ‘rascado’ nada contra ninguno de los cuatro de arriba. El problema se agrava en el hecho de que los rivales que pelean con los valencianos por la salvación sí lo han hecho. ¿Por qué otros sí suman contra los primeros cuatro clasificados y por qué el Valencia parece asumir como ‘normal’ no sumar en estos duelos y aplazar la pelea para otras jornadas?

Incluso, el Valladolid, ya desahuciado, sumó un punto ante el Athletic. Lo mismo ha hecho el Alavés, que con uno, es el que menos renta ha sacado entre los que siguen con vida en la zona baja, a excepción del Valencia. Por ejemplo, Las Palmas, que delimita hoy la salvación con los mismos 23 puntos que los blanquinegros, sumó un valioso empate ante Real Madrid (1-1) y un triunfo a domicilio en Barcelona (1-2). El Leganés también venció al Barça (0-1) e igualó sin goles (0-0) ante el Athletic. En la zona baja, los ‘pepineros’, de hecho, se llevan la palma con siete puntos ante los conjuntos Champions, seguidos del Espanyol que llega a los cinco, gracias a una victoria ante el Madrid (1-0) y empates con Atlético y Athletic.

Cuestionado por este drama ante los grandes, Corberán dijo en la noche del sábado: «He visto al vestuario dolido. Y eso significa que creen en sus opciones independientemente del rival. Ellos optan a LaLiga, a la Copa y a la Champions... Nos falta seguir mejorando y buscando respuestas a situaciones que equipo de alto nivel son capaces de aprovechar».