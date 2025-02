«Es imposible que yo le diga que no al Valencia»

El nombre de Quique Sánchez Flores fue uno de los más sonados para sustituir a Baraja en el banquillo del conjunto de Mestalla. Finalmente, fue Carlos Corberán el elegido para tratar de evitar el descenso y revertir una situación indigna para la historia de la entidad blanquinegra.

El extécnico valenciansita, en el avance de una entrevista con Josep Pedrerol en ‘El Cafelito’, cuenta que estuvo cerca de llegar al Valencia en esta misma temporada, además de afirmar que piensa que el Valencia se va a salvar en la máxima categoría del fútbol español. «¿Por qué no has querido volver al Valencia este año?» preguntaba Josep Pedrerol, que al igual que muchos valencianistas, se ha cuestionado por qué el técnico madrileño no está ocupando ahora mismo el banquillo de Mestalla. «El Valencia me ha dado tanto que es imposible que yo le diga que no».

El exvalencianista afirmó que hubo un «momento de acuerdo» con el equipo blanquinegro, pero que al final las negociaciones fracasaron. «Una de las dos partes se levanta de la mesa de negociación y ahí ya no puedes hacer nada. No sé por qué. Nunca sabrás. No fue un tema de dinero. Les oí que no iban a poder firmar jugadores y a mí eso me daba igual, yo pensaba que podemos mejorar con la plantilla actual», asegura Quique Sánchez Flores en la entrevista con Josep Pedrerol.

Las últimas palabras de Quique Sánchez Flores, en el avance de la entrevista ofrecida por Mega, son esperanzadoras para la afición blanquinegra, pues a la pregunta de si cree que el Valencia conseguirá la permanencia, el técnico optimista con la situación, afirmó que «sí, se va a salvar. Tiene una cosa fundamental, que es Mestalla; tiene un poder mágico». Por último, Sánchez Flores habló de Carlos Corberán y de los jóvenes: «Tiene un entrenador que tiene muchas ganas, y unos chicos jóvenes». La entrevista completa con el exentrenador y exjugador valencianista será publicada el próximo jueves.