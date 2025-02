Derbi por la permanencia

Últimas y penúltimas, el derbi del próximo sábado en el Estadi de Mestalla no será uno cualquiera. Un duelo que no se parece a ningún otro de la temporada, pero que en esta ocasión tampoco tiene precedente en la historia de ambas entidades. Bajo un contexto de máxima urgencia se medirán los dos clubes que representan a la Comunitat Valenciana en Liga F en un derbi de la ciudad de València marcado por la crítica situación clasificatoria de ambas entidades.

En el día de ayer comparecieron, como se ha convertido en costumbre a lo largo de los últimos años, los entrenadores tanto de Valencia y Levante como las capitanas de los dos equipos de la capital del Túria.

Los técnicos, Cristian Toro por la parte blanquinegra y Ángel Saiz en representación de la parte granota de la ciudad coincidieron en que los derbis entre Valencia y Levante son «especiales» a comparación con el resto de partidos. Sin embargo, la urgencia hace de esta edición un derbi con mucha necesidad. «Los derbis siempre son especiales, diferentes… Me ha tocado vivir varios, pero es diferente a todo lo que veníamos acostumbrados, con un peso diferente para los dos clubes que pasamos los apuros de conseguir la permanencia», declaró Cristian Toro.

Ángel Saiz destacó del derbi lo «especial a la hora de disfrutar estos partidos», pero conocedor de que «el objetivo tiene que ser luchar por esos tres puntos que nos pueden hacer dar un pasito más adelante hacia el objetivo final». «De aquí al final de temporada hablaremos de muchas finales, son tres puntos verdaderamente importantes, se le puede llamar final o un partido que puede determinar un poco el desenlace de la temporada», afirmó Saiz en rueda de prensa.

Ambos técnicos coincidieron a la hora de centrar la vista en el encuentro. «Quiero que mi equipo esté lo más liberado posible de lo externo, que es la obligación y desesperación. Sabemos que es un partido importante, pero no he vivido ningún derbi que no sea importante y que no se viva con intensidad», dijo Toro. Saiz por su parte destacó que «lo importante es que las jugadoras salten al terreno de juego convencidas. Saber competirlo bien, intentar hacer las cosas que sabemos hacer. Saben que cada acción puede ser determinante y hay que disputar cada balón. Debemos afrontar cada partido con la máxima intensidad, concentración y presión».

El técnico valencianista no quiso dar por perdida todavía la temporada, pero sí reconoció la dificultad del reto de salvar la categoría. «Las jugadoras son las primeras que les duele la situación y trabajan todos los días con la actitud necesaria. Queda un tercio de la liga y se necesitan tener dos o tres resultados positivos para creer que es posible», afirmó Cristian Toro en la previa de un derbi que en el Ciutat de València se lo llevó el cuadro valencianista por 0-1 en lo que es, hasta la fecha, la única victoria blanquinegra en la competición.

El derbi, será especial para el técnico granota, que reconocía que su primer derbi lo espera «con especial ilusión por lo que puede suponer para nuestro equipo sin alejarnos nunca del objetivo que es conseguir esa ansiada permanencia».

Las capitanas hablaron

Marta Carro y María Alharilla también comparecieron ante los medios en la previa del derbi. La capitana blanquiengra quiso transmitir que «no es un partido más», además de expresar el deseo de «revertir la dinámica», buscando un «punto de inflexión para afrontar los partidos que quedan».

Por su parte, la futbolista granota aseguró que «el vestuario está con ganas de demostrar que se están haciendo las cosas bien y de disfrutar del derbi de este fin de semana». Valencia y Levante descuentan las horas restantes para el derbi valenciano con más urgencia que se recuerda.