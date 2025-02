Yarek renueva con su futuro en el aire

El Valencia CF hizo oficial ayer la renovación de Yarek Gasiorowski. El joven central, cuya vinculación con el club finalizaba en 2026, amplía su contrato de forma automática una temporada más. Hasta el 30 de junio de 2027. Así lo estipulaba una de las cláusulas del contrato. No hizo falta negociación entre las dos partes. El de Polinyà del Xúquer amplió su contrato de forma automática en el momento que disputó más de veinte partidos oficiales (más de 45 minutos). Un objetivo que el canterano ha cumplido a lo largo de esta temporada y que finalmente se ha traducido en una merecida ampliación de contrato que incorpora una mejora salarial y el aumento de la cláusula de rescisión de 60 millones.

Yarek, sin embargo, renueva con su futuro en el aire. La ampliación de contrato automática no garantiza la continuidad del central en la entidad de Mestalla. El Valencia gana tiempo con su ‘nueva’ situación contractual hasta 2027 y se protege con el blindaje del futbolista en caso de ofertas. El problema es que el club está obligado a revisar su contrato, firmado en 2022 cuando todavía era jugador del Juvenil A, porque se ha quedado obsoleto. Las dos partes todavía no se han sentado a negociar un nuevo contrato a su actual rol como jugador del primer equipo. Mientras tanto, el fútbol europeo llama a su puerta. El futbolista tiene mucho mercado por su estatus internacional (capitán de la Selección española sub-19) y se esperan ofertas. El grupo Red Bull está muy interesado en el valencianista desde hace tiempo. Primero fue el RB Salzburgo el que intentó su fichaje en 2023. El enero fue el turno del RB Leipzig.

Yarek amplía su contrato hasta 2027 con 34 partidos oficiales a sus espaldas: 28 en LaLiga y 6 en Copa del Rey tanto en la posición de central como de lateral izquierdo. Esta temporada, ya con ficha federativa de primera equipo, acumula 14 partidos de LaLiga (940 minutos) y 4 de la Copa (294 minutos) con Rubén Baraja y Carlos Corberán.

El joven central del Valencia no escondió su alegría por ligarse contractualmente una temporada más al club de su vida. «Estoy muy contento por renovar en el Valencia CF un año más. Es una muestra de cariño y del trabajo que he hecho aquí en el club». El futbolista se mostró muy agradecido por recibir las felicitaciones de la plantilla. «Es un vestuario muy bueno. Los compañeros me han dado la enhorabuena y estoy muy agradecido».

Yarek acumula trece temporadas en la Academia del Valencia y debutó en partido oficial de la mano de Rubén Baraja el pasado 7 de octubre de 2023 contra el Mallorca. Desde entonces ha ido acumulando experiencia y acelerando su proceso de formación como jugador del primer equipo. «Llegué en prebenjamín de segundo año con la ilusión de llegar a la élite. Es muy difícil, pero he conseguido lo que tanto quería. Toca seguir trabajando que acaba de empezar. Siempre, me lo he tomado todo con calma, he ido quemando etapas, normalmente, hasta que llegó la etapa de juvenil, que me subieron a juvenil de segundo año y empecé a ver que la cosa ya empezaba a ponerse seria, después iba convocado con el filial, hasta que tuve la oportunidad de primer equipo». El canterano no olvida sus raíces en las categorías inferiores cuando empezó jugando de mediocentro y lateral izquierdo. «Empecé de mediocentro, estuve un año y luego pasé al lateral izquierdo. Toda mi etapa de fútbol 8 y comienzos de infantiles estuve ahí y luego me reconvirtieron a central», recordaba.

El canterano está satisfecho con la ampliación de contrato hasta 2027, aunque por su cabeza solo pasa conseguir el objetivo de la permanencia en primera con el equipo. Yarek, un habitual de las gradas de Mestalla antes de su salto al primer equipo, tiene claro que la ayuda de la afición será fundamental para conseguir «todos juntos» la salvación. «No tenemos otra cosa en la mente que no sea conseguir el objetivo. La afición cada fin de semana lo demuestra, estamos muy agradecidos. Siempre están apoyando y hacen que para los rivales sea muy complicado. Todos juntos vamos a conseguir el objetivo», concluyó en declaraciones al club.