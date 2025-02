«Si conseguimos la permanencia, no lo vamos a olvidar en nuestra vida»

Tras dos etapas de aprendizaje en el Albacete y el Real Madrid, Claudia Florentino regresó al Valencia CF en 2023 para ser una jugadora importante en el equipo de su tierra y, desde entonces, está más que asentada en el once titular. Esta temporada le está tocando vivir una de las caras amargas del fútbol, con el equipo colista de LaLiga F y en busca de un milagro para lograr la salvación, pero la jugadora valenciana no arroja la toalla, tiene claro que hay plantilla suficiente para conseguirlo y ve en el Derbi ante el Levante una oportunidad para empezar a renacer.

¿Cómo estás a nivel personal después de dos temporadas asentada como titular en el Valencia CF?

Me encuentro muy bien, la verdad. He conseguido tener estabilidad a nivel de titularidades. A nivel profesional, me encuentro bien, pero preocupada evidentemente por la situación del equipo, asumiendo la responsabilidad que conlleva la situación en la que estamos ahora mismo.

¿Cómo se afronta lo que resta de temporada con el equipo en una situación tan crítica?

Nos intentamos centrar en el día a día, en las cosas que dependen de nosotras. Al final nos centramos en mejorar los errores que cometemos todos los partidos. Estamos intentando mejorar el acierto de cara a portería. Creo que todas tenemos que asumir responsabilidades en todos los sentidos. A nivel estadístico, en todas las posiciones, tenemos muy pocos goles y cada unas de nosotras tenemos que centrarnos en contribuir al equipo, estar concentradas todo el partido y no tirar las primeras partes, que nos está costando salir concentradas y enfocadas. No podemos permitirnos el lujo de tirar minutos a la basura.

¿Ganar el Derbi ante el Levante podría ser un punto de inflexión?

Sí, todas las jornadas buscamos ese punto de inflexión que nos dé la moral o nos haga creer y confiar más en nosotras mismas. Al final la situación te lleva al límite, llevamos así toda la temporada, entonces evidentemente una victoria haría coger confianza y poder creer más.

La tensión con la que se afronta el partido, ¿puede ser un problema o una ventaja?

Miedo ya no tenemos después de la situación en la que estamos. Miedo lo hemos tenido, pero ahora mismo tenemos que confiar en nosotras mismas, sacar esa confianza que deberíamos haber tenido desde principio de temporada y dejar el miedo a un lado. Peor de lo que estamos no podemos estar y hay que buscar conseguir esas victorias para salir de esa situación, porque creo que por plantilla lo podemos conseguir.

¿Qué está fallando?

Hemos tenido muchas lesiones, que creo que es una desventaja competitiva, lesiones muy largas. También muchos cambios en el equipo, que a nivel de adaptación es difícil, supone un reto para las que ya estamos integrar a tanta gente nueva, pero no hay que buscar excusas, tenemos que hacer sentir a todo el mundo del vestuario y a la afición que es posible, que podemos creer. Si lo conseguimos no nos vamos a olvidar nunca de esto. Seguir luchando por el objetivo, seguir trabajando, mejorando cada uno de de los aspectos, vivir el partido y estar concentradas los 90 minutos.

¿Qué supuso la llegada de Cristian Toro y qué ha cambiado?

Llegó muy bien. A nivel de puntos no se refleja, pero el equipo dio un paso más en intensidad y en solidez. Hemos encajado menos goles. Nosotras estamos más cómodas, el canal de comunicación es mejor, y bueno yo creo que el cambio es positivo, pero sí que es verdad que no se está palpando a nivel de clasificación. Es verdad que quizá nos está faltando o le está faltando algunos matices, pero es responsabilidad de todas y también del club. Estamos esperando hacer lo posible para transformar la situación, él es un entrenador con experiencia en este tipo de situaciones. Cuando coge al Valencia la primera vez está a 12 puntos de la permanencia. Mientras queden puntos por delante va a ser posible.

¿Qué sientes de poder jugar un partido especial en un estadio tan especial como Mestalla?

Cuando he entrado aquí, siempre me pasa, lo veo y se me pone la piel de gallina. Por mucho que lo pise varias veces, que venga a ver a los chicos a veces, para mí es un partido muy especial, un partido ilusionante, que siempre viene más gente que se acerca a ti, que tienes más oportunidades de que te vean. Lo afronto con mucha ilusión.