Corberán: «El equipo cada vez está más preparado para lo que viene»

Carlos Corberán cree en el crecimiento del equipo para el tramo final de la temporada y en el fin de la mala racha visitante. El técnico del Valencia CF asegura que el equipo cada partido que pasa está «mejor preparado» para los partidos que restan y ve la primera victoria lejos de Mestalla cada vez más cerca. «Veo al equipo con ambición y con convicción. El dato está ahí, pero los partidos que he vivido con el equipo no reflejan eso. En Sevilla estuvimos cerca y en Villarreal también. Quitando la salida de Barcelona, veo al equipo con deseo, ambición y ganas de competir».

Corberán afirmó que el hecho de que su equipo no hay asido aún capaz de ganar un partido de LaLiga fuera de casa no les condiciona y aseguró que van con ganas de revertir esta dinámica el próximo domingo en Pamplona ante Osasuna. «Para mí, la estadística no nos condiciona. Está ahí, pero vamos al partido con la misma ambición y ganas de revertir una dinámica que no está siendo ideal para el Valencia en liga. Hay que seguir trabajando más si cabe para cambiar esa dinámica fuera de casa. Veo a mi equipo con la convicción para ir y ser un equipo competitivo», dijo.

El técnico ve al equipo con predisposición a «luchar» y ser «competitivo» en El Sadar después del 0-3 del Atlético de Madrid. «Es clave gestionar las victorias, derrotas, el día a día, cómo afrontamos cada partido, lo que trabajamos, luchamos… Ante Osasuna cada acción puede ser determinante. En una semana, lo primero analizamos el partido que acabamos de jugar. Eso ocupa una buena parte de tiempo durante la semana. Después ya pensamos en el siguiente encuentro y el foco está en el análisis y no sé cuánto estará afectando a equipo. Veo a mi equipo dispuesto a luchar y ser competitivo», afirmó.

Corberán prefirió no mencionar la palabra ‘salvación’ o ‘permanencia’ durante su comparecencia. Su objetivo es sumar «el mayor número de puntos» y «ser competitivo contra Osasuna».