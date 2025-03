Kiat Lim se convierte en el nuevo presidente del Valencia

Se acabó la era Layhoon Chan. Arranca la era Kiat Lim. Lo cierto es que algo cambia y nada cambia. Meriton ha demostrado con el paso de los años que los cambios no necesariamente trae eso ni mucho menos. Con la salida de Anil Murthy, provocada por la presión social y por su desastrosa gestión, volvió a aterrizar Layhoon a Valencia prometiendo que habían aprendido la lección y que iban intentar hacer el famoso ‘reset’. Nada de eso sucedió. El equipo cada año es peor y a estas alturas el Valencia CF sigue en descenso. Por todo eso, la llegada de Kiat Lim hay que tomarla como una ‘apuesta’ del propietario por una nueva cara, pero que no necesariamente conllevará una nueva gestión ni mucho menos. Así lo ha demostrado el propietario en la última década.

El propio club durante la mañana de ayer anunciaba el adiós de Layhoon y la llegada de Kiat Lim. Así lo explicaba en un comunicado. «El Consejo de Administración del Valencia CF se complace en anunciar el nombramiento del Sr. Kiat Lim como nuevo presidente del club, cargo que asumirá oficialmente el 5 de marzo de 2025.

Layhoon Chan: «Me complace pasar el testigo al Sr. Kiat Lim, hijo de nuestro máximo accionista. Este nombramiento es una clara afirmación del compromiso continuo con el club y su futuro».

Cabe recordar que Kiat Lim concedió una entrevista para los medios del club en diciembre de 2022, hace algo más de 2 años, en la que reconocía que el objetivo de la entidad era jugar Europa «de manera constante, año a año». «Nosotros, como club, siempre queremos jugar en Europa», aseguraba antes de afirmar que hay que encontrar el punto medio entre los números y la ambición deportiva. «Hay que encontrar un equilibrio muy delicado entre las necesidades deportivas y económicas del Club», aseguraba. A pesar de esa entrevista en la que parecía que Kiat Lim iba a tener más implicación, algo que también se ‘vendió’ con su visita al Nuevo Mestalla para ver el estado del futuro campo, el nuevo presidente decidió enfocarse en otra parte del negocio y no en el Valencia CF, como reconoció Layhoon hace tan solo dos meses. «Lo de Kiat Lim es verdad, vi clara la importancia de su participación. Él estaba entusiasmado, pero con el paso del tiempo se empezó a interesar y comprometer con otras partes del negocio. Ha estado de forma telemática y si le diera igual no habría estado. Hablo con regularidad con Peter Lim. No penséis que a la propiedad no le interesa el club porque si no habría buscado la financiación para acabar el estadio», reconoció la presidenta. Ahora, Kiat Lim recoge el testigo de Layhoon Chan.

Venta

Desde hace algunos meses, los rumores de una posible venta de la mayoría accionarial del Valencia CF por parte de Peter Lim suenan con más fuerza. La semana pasada, el revuelo fue aún mayor con la noticia de ‘Tiempo de Juego’ (COPE) en la que aseguraba que el magnate singapurense, que ostenta la mayoría accionarial del club desde 2014, se había decidido a vender sus acciones y establecía, además, un precio de 400 millones de euros para dar el ‘sí’ a una oferta.

Menos de una semana ha tardado en encontrar respuesta desde Singapur esta información, y es que ‘The Business Times, medio singapurense especializado en economía, informa este lunes tres de marzo que Peter Lim niega cualquier información que indique que ha puesto a la venta el Valencia CF (visto por Tribuna Deportiva). «Meriton quiere dejar claro que esas informaciones son falsas. Valencia CF no ha sido puesto a la venta y (Meriton) se mantiene comprometido con el club», le traslada Peter Lim al mencionado medio.n