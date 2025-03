Umar Sadiq, la esperanza del gol para la permanencia

Tópico o no, el Valencia no puede lograr la permanencia en Primera División sin goles, y hasta ahora no ha contado con la figura de un delantero que vea puerta con cierta asiduidad. El máximo goleador del equipo sigue siendo Hugo Duro, con siete dianas, pero el madrileño, además de que en las últimas jornadas no estaba rindiendo a su mejor nivel, no reaparecerá hasta aproximadamente un mes por una lesión en el soleo que ha sufrido. En un contexto tan complicado como el actual en el que Carlos Corberán necesita jugadores que tiren del carro, quien se está erigiendo como la esperanza del gol blanquinegro es Umar Sadiq, incorporación del pasado mercado de invierno, que el pasado domingo en El Sadar firmó su mejor partido hasta el momento con la camiseta del Valencia.

Es una realidad que Umar Sadiq ha caído de pie en el Valencia. Su carácter trabajador y sacrificado ha convencido tanto a sus compañeros como a Carlos Corberán. Pero para los delanteros, todo pasa por los goles, y en ese sentido el nigeriano también está empezando a cumplir. Ante Osasuna se destapó definitivamente con un doblete ‘salvador’ para el Valencia, el primero que logra desde el año 2022 cuando todavía militaba en las filas del Almería. El primero, el del 1-2, fue de ‘killer’, atacando a la perfección el espacio dentro del área, ganándole la partida a Catena y empujando al fondo de las mallas un buen centro de Javi Guerra. Y con el 3-2 en el marcador y el partido casi visto para sentencia, Sadiq se puso la capa de héroe para rescatar al menos un punto para su equipo, dibujando sobre el césped de Pamplona el mejor gol de la jornada 26. Un taconazo de genio que recordó a su poderosa etapa en el Almería y que permite al valencianismo soñar con ver en Mestalla al Umar Sadiq que apuntaba a ser antes de la grave lesión de rodilla que sufrió hace dos temporadas.

Lo más importante de los goles es que se traduzcan en puntos, y de momento los de Sadiq los están dando. De momento, en competición liguera registra tres, los dos ante Osasuna y el que marcó en la jornada 24 en La Cerámica en el derbi ante el Villarreal. Las tres dianas le permitieron al Valencia empatar ambos partidos y por lo tanto sumar dos puntos que, a la postre, pueden ser clave para la salvación del Valencia. Sin ir más lejos, sin esos dos puntos ahora mismo el Valencia registraría 22, y no 24, y estaría penúltimo en la tabla a dos puntos de los puestos de la salvación. Ahora está antepenúltimo pero con los mismos puntos que Las Palmas, que marca la zona de permanencia.

Todavía restan 12 jornadas de competición, pero el inicio de la etapa de Sadiq en el Valencia es ilusionante. Para un delantero como el nigeriano, que ya ha demostrado años atrás el nivel que tiene pero que hace tiempo que no lo recupera (en su caso por una lesión), reencontrarse la confianza en crucial, y la confianza para un ‘9’ son los goles.