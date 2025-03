Kiat Lim arranca sin credibilidad

Kiat Lim arranca hoy 5 de marzo de 2025 de manera oficial su presidencia en el Valencia con sus niveles de credibilidad a cero. Parte del valencianismo compró el discurso del hijo del máximo accionista en 2022 cuando fue presentado por el club a bombo y platillo como el gran sucesor de Peter Lim. Su juventud, las ganas por cambiar las cosas y la ambición por construir un Valencia mejor que envolvieron su primer discurso despertaron esperanzas entre algunos aficionados. Kiat representaba aire fresco en Meriton en busca de una segunda oportunidad. Desgraciadamente para el club, doce meses después, no quedaba nada de eso. Solo demostraciones de su falta de compromiso y una larga lista de mentiras y falsas promesas que desplomaron su imagen entre el valencianismo y confirmaron que su puesta en escena era una maniobra de engaño más por parte de Singapur.

Kiat Lim comenzó a escenificar el papel de heredero a raíz de la final de Copa de mayo de 2022. El hijo del dueño fue el representante del Valencia en La Cartuja. «Aunque mi padre no puede estar aquí, espero estar aquí más a menudo en el futuro para representarlo», aseguró. Meses después, en el mes de agosto, fue nombrado nuevo consejero en una reestructuración de la entidad de Mestalla que devolvía la presidencia a Layhoon Chan. El Valencia potenció la figura de Kiat en diciembre con su presencia en su primera junta de accionistas y con un ‘tour’ por toda la ciudad cuyo objetivo era escenificar su desembarco en el club a todos los niveles de responsabilidad. En menos de una semana, Kiat participó en la junta de accionistas, se reunió con el entonces alcalde Joan Ribó en el Ayuntamiento para ponerse al día del Nou Mestalla, cenó con Miguel Ángel Corona y el entonces entrenador Gennaro Gattuso y visitó a los jugadores en Paterna. Un compromiso pasajero que nunca más tendría continuidad y que demostró que su exhibición pública había sido un auténtico ‘paripé’.

Kiat Lim ya nunca más apareció por València hasta ayer. El club desapareció de sus prioridades profesionales del entramado empresarial de su padre y al mismo tiempo de sus redes sociales. Ni rastro de compromiso con la entidad de Mestalla. Hasta la propia Layhoon Chan reconoció en la última no junta que Kiat había perdido el interés por el Valencia. Lo peor fue la larga lista de mentiras y falsas promesas a la cara del valencianismo que dejó durante su estancia en la ciudad. Los ecos de aquella auto-entrevista todavía hoy le acompañan. El hijo de Lim es preso de sus palabras. No cumplió nada de lo que prometió. Empezando por la decisión de reducir a 9 las acciones necesarias para acudir a la junta. «Hemos decidido revertir al formato original para acceder a la Junta», dijo. Una mentira a medias porque su propuesta no se hizo real hasta 2024. También faltó a la verdad cuando habló del «compromiso» de su padre, su intención de «sumergirme en la cultura aquí», su voluntad de «querer jugar siempre en Europa» y su deseo de «comunicarse» y «conectar» con los aficionados. Nada más lejos de la realidad. Kiat nunca más volvió a la ciudad, su padre abandonó al club sin inversión y el equipo, cada vez con menor valor de plantilla, lucha en la parte baja de la clasificación por evitar el descenso a segunda. El hijo del máximo accionista ha recuperado su actividad en redes en los últimas semanas en clave Valencia, pero ni su pasado ni su futuro inmediato (ni vivirá en la ciudad ni acudirá habitualmente a Mestalla) le ayuda. Kiat arranca hoy oficialmente su mandato con la credibilidad a cero. En sus manos está la posibilidad de comenzar a recuperarla.

Primer día

La primera jornada del nuevo presidente tuvo varios puntos clave. El primero, la oficina delante del Mestalla. Kiat Lim acudió para saludar a los empleados y mantener algunas reuniones para salir después rumbo a la Ciudad Deportiva de Paterna. Ya en la ‘base’, el hijo del actual propietario se reunió con los capitanes del equipo (Gayà, Jaume Doménech y Pepelu), así como con el director deportivo (Miguel Ángel Corona) y el nuevo Director General (Javier Solís).