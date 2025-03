Los presidentes de Meriton se quedan en el discurso pomposo

Kiat Lim se ha convertido en el quinto presidente del Valencia de la ‘era Meriton’. El hijo del máximo accionista será el quinto directivo que ostente el cargo desde 2014 tras el paso de Amadeo Salvo, Layhoon Chan, Anil Murthy y el interino Khojama Kalimuddin. Cuatro máximos ejecutivos que han presenciado en primera persona la decadencia del club deportiva, económica e institucional durante la última década.

Cada uno tuvo un final diferente. Salvo fue víctima de su propia traición al valencianismo. La continuidad de Anil era insostenible en pleno enfrentamiento con la afición, las instituciones y hasta los profesionales del club. Kalimuddin solo fue un espectro en medio de un proceso de transición.

Discursos grandilocuentes

Layhoon ha sido la última en salir corriendo, cansada de todo una vez cumplido su encargo para desbloquear el Nou Mestalla. Los desenlaces fueron muy distintos. Las puestas en escena de cada uno, no tanto. Sus discursos grandilocuentes de presentación nunca respondieron a las expectativas alimentando las mentiras y faltas promesas de la propiedad. Ninguno tiene el reconocimiento del valencianismo.

Kiat se sienta ahora en el sillón presidencial en uno de los momentos más críticos de la historia del Valencia CF. El martes voló de vuelta a Singapur con palabras para los empleados de todos los estamentos del club, pero sin un mensaje a la afición.

Lim, recibido con alfombra

Nada queda de aquella alfombra naranja con la que el valencianismo recibió a Lim por todo lo alto en 2014. Amadeo, presente en aquella foto de bienvenida, se coronó como primer presidente de la ‘era Meriton’ como premio a la defensa que hizo de la oferta de Lim en el proceso de venta. Sus primeras declaraciones todavía retumban en Mestalla: «Lim va a firmar la transacción más grande del fútbol mundial». «El Valencia fichará y además no venderá porque no vamos a tener la necesidad, el problema de tesorería se ha acabado. Lim quiere recuperar al Valencia de inicios de siglo», decía en clave deportiva. Igual de altas eran las miras con el nuevo estadio hace once años. «Mestalla va a ser el estadio de España más moderno en activación con diferencia».

La conexión Peter Lim-Salvo se rompió por su distanciamiento en materia de planificación deportiva con el tándem Jorge Mendes-Nuno Espirito Santo.

Igual de potentes fueron los primeros dicursos de Layhoon después del nombramiento de la mano derecha de Lim como presidenta. «Creemos que cuando el Valencia se convierta realmente en un club internacional, mucha gente querrá venir a ver nuestros partidos y ganaremos muchos seguidores. Creo que cuanto más elevadas sean las dificultades, más optimistas debemos ser», decía a su llegada en 2014. «Queremos que el Valencia vuelva a alcanzar la gloria», insistía en la Junta poco antes de que comenzara el descalabro deportivo que acabó con su salida y el nombramiento de Anil Murthy en 2017.

Los «ajustes» de Anil

Anil tomó posesión del cargo con dos objetivos en su primer discurso: «llevar el equipo hacia arriba y subir en la clasificación» y «crear una estructura de club sólida, estable y duradera». Falló en el último. Meriton destruyó el binomio Mateu-Marcelino en el mejor momento deportivo de la ‘era Lim’. A su llegada al cargo, Anil anunció «ajustes». «Dentro de las limitaciones y restricciones que tenemos. No hemos estado en Europa durante dos años y nuestros ingresos se han visto afectados de forma grave, debemos hacer ajustes grandes y no será fácil».

Lo curioso es ver cómo tendió la mano al valencianismo a su llegada: «Construiremos una relación más fuerte con la afición. Volveremos a los principios básicos y el club hablará con los aficionados de forma directa». El querer hablar acabó en faltas de respeto y en su salida del club en medio de un clima de tensión insoportable que le costó la etiqueta de ‘peor presidente de la historia’. La salida de Anil provocó el nombramiento provisional de Khojama Kalimuddin, empresario singapurense jubilado, como nuevo presidente de manera interina del Consejo, del que formaba parte desde 2019.

El ausente Kalimuddin

Así se anunció en un comunicado oficial: «El Consejo comenzará de inmediato un proceso de búsqueda para identificar un nuevo Presidente del Valencia CF, y se hará un anuncio en su debido momento. Mientras tanto, Khojama Kalimuddin, consejero no ejecutivo del Valencia CF, asumirá el cargo de presidente del Consejo de Administración para supervisar la administración del Club durante este periodo». Ni estaba ni se le esperaba. Tampoco habló. Su única aparición testimonial se produjo en la presentación de Castillejo. Solo era un parche hasta el regreso de Layhoon.

Discreto adiós de Layhoon

La ya expresidenta del Valencia CF Layhoon Chan acudió ayer a la ciudad deportiva para despedirse de Carlos Corberán, su cuerpo técnico y toda la plantilla (el martes solo se reunió con los capitanes José Luis Gayà, Jaume Domènech y Pepelu y los lesionados), así como todos los miembros del Valencia Mestalla y del Femenino y todo el personal que trabaja en las instalaciones. Además de despedirse, la mano derecha de Peter Lim aprovechó para desear la mejor de las suertes a todos en el tramo final de la temporada. Layhoon también estuvo el martes en Paterna acompañando al hijo del máximo accionista y nuevo presidente del Valencia Kiat Lim. Juntos también visitaron el Nou Mestalla después del reinicio de las obras del pasado 10 de enero. n

