Un canario pitará la final contra el Valladolid

Sorprendente decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): Pulido Santana, de Las Palmas de Gran Canaria, será el encargado de impartir justicia en el Valencia-Valladolid de este sábado (18:30 horas) en Mestalla. La RFEF publicó el listado de designaciones para la jornada 27 y el canario es el elegido para dirigir el choque del equipo de Carlos Corberán. Es una designación sorprendente y que puede despertar algo de intranquilidad por parte del sector valencianista, ya que uno de los rivales más directos del Valencia ahora mismo por la salvación es precisamente Las Palmas, de donde es el colegiado. Estará asistido desde la sala VAR por Pizarro Gómez.

El Valencia-Valladolid es un partido clave para el conjunto de Carlos Corberán, que podría salir del descenso si gana al colista y cuenta con un resultado favorable del Betis-Las Palmas que se jugará el día después (18:30 horas). Es la primera gran oportunidad para que el paso al frente que ha dado el equipo desde la llegada del nuevo técnico empiece a reflejarse en la clasificación sacando la cabeza de los puestos de descenso. En caso de no lograrlo, el Valencia superaría el récord de más jornadas consecutivas en descenso, que ahora mismo está igualando (19). El partido supone una obligación muy evidente de sumar los tres puntos. Solo vale ganar ante un equipo vallisoletano que tiene más de un pie y medio en segunda. Todo lo que no sean tres puntos para los locales puede considerarse como un fracaso y un gran paso hacia atrás en las aspiraciones a la permanencia.

Pulido Santana no es un colegiado que le traiga muy buenos recuerdos al valencianismo, ya que recuerda el Valencia-Osasuna de la temporada pasada. Fue en la jornada 3 y culminó con victoria rojilla (1-2). Una victoria que nunca debió producirse ya que el gol de la victoria pamplonica llegó en el 95’ tras un córner inexistente precedido por una falta clara de Nacho Vidal a Gayà. El colegiado no la señaló, se sacó el córner y llegó el gol de Osasuna. Anteriormente se pitó un penalti cuanto menos riguroso a Thierry. No fue el mejor día de Pulido Santana, protagonista de aquel 1-2 en Mestalla. Este fin de semana volverá a pitar en el feudo valencianista.

Munuera, mes y medio

Mientras tanto también en el prisma arbitral, Munuera Montero sigue pagando quién sabe si las consecuencias de haber expulsado a un futbolista de Real Madrid. El colegiado del comité andaluz decidió mostrar la tarjeta roja a un Bellingham que le dijo ‘Fuck off’ y, desde entonces, ya ha transcurrido cerca de un mes en el que no ha vuelto a ser asignado para ningún partido de Primera División. Casualmente, en los días siguientes se le abrió desde la RFEF un informe a raíz de las informaciones aparecidas de su empresa Talentus Sports Speakers SL y que la vincularon con distintas empresas dedicadas al mundo del deporte. Finalmente se concluyó quee no existía ningún conflicto de intereses y se detuvo la investigación. Su oportunidad para volver a arbitrar la tuvo el pasado lunes en el encuentro entre Villarreal y Espanyol que fue suspendido por la amenaza de lluvia. Esta jornada que arranca el sábado, por tanto, le toca descansar y no ha sido designado para ningún compromiso. Entre unas cosas y otras, Munuera Montero va a acumular un mes y medio de competición sin arbitrar ningún partido de Primera División.