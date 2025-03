"No era necesario poner a un árbitro de Las Palmas"

Carlos Corberán se enfrenta esta tarde a partir de las 18.30 horas al que probablemente sea, hasta el momento, su partido más importante al frente del Valencia CF. Su equipo recibe al Real Valladolid con la necesidad imperiosa de ganar y con la sensación de que todo lo que no sea sumar los tres puntos ante un equipo con más de pie y medio en Segunda como el vallisoletano será un catastrófico resultado para los intereses de la salvación.

Para dicha final contra el Valladolid, la RFEF designó el jueves a Pulido Santana para impartir justicia, colegiado nacido y perteneciente al comité de Las Palmas. Una decisión que sorprendió a la par que indignó al valencianismo teniendo en cuenta que la UD Las Palmas es uno de los rivales más directos del conjunto de Mestalla.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa previa al Valencia-Valladolid, Carlos Corberán no se mordió la lengua a la hora de expresar su sorpresa. Dejando claro por encima de todo que «tengo una firme creencia en la honestidad de los árbitros», el técnico del Valencia afirmó que «si hablamos de esta designación en concreto, creo, pensando en el árbitro, que se podría proteger o restar esa presión añadida que tiene el hecho de ser un árbitro del Comité canario, nacido en Las Palmas. Hay 20 árbitros que pueden ser designados, 19 porque tú no puedes tener el de tu Comité y del que te vas a enfrentar. Podían haber arbitrado este partido 17 árbitros, pero creo que no había necesidad de poner a un árbitro del comité de un rival directo como Las Palmas».

Obligado a ganar

Polémicas aparte, el Valencia está obligado a ganar al Valladolid, aunque Corberán no quiso darle un trato distinto al choque: «Debemos de afrontarlo con la misma consideración que le damos a cada encuentro. Somos conscientes de que nuestro objetivo pasa por sumar puntos y cada partido lo preparamos al detalle». Aunque sí compartió la postura de que no se puede fallar: «No tenemos el mismo margen de error que otro rivales por eso cada partido tiene una importancia enorme». «Sé lo que supone para nosotros, es un partido muy importante. Conscientes del rival que tenemos enfrente, conseguir un resultado positivo requiere defender bien, atacar bien, estar muy concentrados y salir con mucha concentración desde el inicio», añadió.