El equipo ‘sube a planta’ más de 160 días después

La angustia del descenso no ha terminado. De hecho está todavía muy lejos de terminar, pero el enfermo Valencia CF subió a planta después de casi medio año ingresado en la UCI. El conjunto de Mestalla ganó al Real Valladolid después del ‘pinchazo’ del Leganés y salió de la zona de descenso 161 días después de meterse con la derrota en la jornada 8 contra la Real Sociedad. Fue el 28 de septiembre y desde entonces el conjunto de Mestalla solo había ocupado una de las tres últimas plazas a la finalización de una jornada, llegando incluso a quedarse a cinco puntos de la permanencia varias semanas con el riesgo inminente de quedarse a tres partidos de distancia de la permanencia y que le sucediese lo mismo que al Real Valladolid, sentenciado a muchas semanas de la finalización del campeonato.

A pesar de que se ganó sin brillo y dejando algunas dudas, el triunfo contra el Pucela tiene mucho valor. Esta misma temporada el equipo llegó a dar síntomas de equipo KO, incapaz de ganar partidos y con el descenso como único destino posible. La llegada de Carlos Corberán al banquillo, no obstante, le dio otro aire al equipo y al vestuario y algo más de dos meses después de su llegada a logrado llevar al Valencia a los puestos de permanencia para tomar aire y encarar el tramo final de temporada ‘en las mismas condiciones’ que el resto de rivales por la permanencia y no con el gran déficit de puntos con el que se lo encontró. Con el preparador de Cheste el equipo ha tenido las nefastas experiencias contra el FC Barcelona y la goleada en contra del Atlético de Madrid, pero al margen de estos episodios, se ha mostrado como un combinado más competitivo que ha recuperado el factor Mestalla y que solo ha perdido contra los grandes, ‘rascando’ puntos en el Ramón Sánchez Pizjuán, La Cerámica o El Sadar, acercándose a romper el maleficio de jugar fuera de casa, pero sin llegar a lograrlo, lo que constituye la principal asignatura pendiente para luchar por la salvación con las máximas garantías.

Primer paso

En todo caso, con la victoria contra los pucelanos se ha dado el primer paso para la permanencia, que era ponerse en situación de igualdad con sus rivales directos antes de afrontar el tramo final de la competición. El segundo -y decisivo- paso es aprovechar la energía generada por haber logrado salir del descenso para mantener una tendencia alcista y competir mejor que el resto de implicados en los once partidos que restan para la finalización del campeonato. Es lo que pasó hace dos temporadas precisamente después de ganar al Valladolid en Mestalla y salir de la zona roja.

En este sentido, el discurso de Corberán después del partido no cambió ni un ápice con respecto a ocasiones anteriores a pesar de que por vez primera se daba la circunstancia de salir de la ‘zona roja’: «Mi mentalidad es la misma siempre. Nunca me genero expectativas, preparo la semana por delante para el partido siguiente. Cada partido quiero ver competir a mi equipo al mayor nivel de juego», exponía el técnico, que mandó el mismo mensaje al vestuario que en las semanas anteriores: «La mentalidad del futbolista no puede ser otra que saber que hay que hacer mucho por delante, a base de trabajo, esfuerzo, entrega, saber manejar situaciones emocionales difíciles... todo eso necesitamos para lograr el objetivo», exponía Corberán, que sabe que su equipo ha hecho un esfuerzo importante para ponerse al nivel del resto de corredores, pero que no servirá de nada si se desfonda ahora que debe competir con ellos.

Evitó récord en solitario

Con la victoria valencianista se evitó que este equipo se quedase en solitario como el Valencia que más jornadas seguidas ha estado en descenso con un total de 20, superando al que eludió bajar a Segunda División en la última jornada con el gol de Miguel Tendillo al Real Madrid. Ese mal registro histórico lo comparte, como también el de más jornadas en descenso pasa a lo largo de una temporada -de forma no consecutiva- con 24 totales, con la salvedad que en este caso sí podría quedárselo en solitario si en las once fechas que quedan acaba una de ellas en los puestos de descenso.

El equipo se prepara para afrontar ya el tramo clave del curso con el objetivo de arrancar esta andadura final rompiendo el maleficio a domicilio contra el Girona. Diego López, goleador contra el Valladolid, confirmó que Corberán les dio dos días de descanso para disfrutar de las fallas, desconectar y tomar impulso para lo que viene. El próximo martes el Valencia regresará a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna.