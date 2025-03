Mestalla levanta pasiones por Europa

En un contexto en el que la tiranía del dinero ha llevado al fútbol a una perdida paulatina de sus valores, a la sustitución del concepto de aficionado por el de cliente, a una brecha en expansión entre los clubes y su comunidad, con la proliferación de estadios más pensados para la generación de ingresos que en la propia liturgia futbolística de ejercer como jugador número 12 para ayudar a tu equipo a conseguir la victoria, Mestalla se mantiene, de momento, como uno de los últimos bastiones de tradición, carisma y singularidad arquitectónica que levanta más que nunca pasiones entre el aficionado internacional.

Motivados o no por las noticias que anuncian la muerte cercana del histórico coliseo de la Avenida de Suecia, la casa del valencianismo recibe cada semana visitantes de distintas partes del mundo que no dudan en compartir en sus redes el asombro que les ha generado el estadio valencianista con unas publicaciones que se viralizan como la pólvora y que acogen un sinfín de respuestas que cabalgan entre el asombro de otros aficionados, la confirmación de otros que ya lo visitaron y los miles de valencianistas que se preguntan si marcharse de un campo que genera esa admiración y respeto en el mundo es la solución que necesita la entidad.

El pasado fin de semana un aficionado francés, George, que se dedica a visitar estadios en todo el mundo y que tiene casi medio millón de seguidores en X, se desplazó desde Toulouse solo para ver el partido entre el Valencia CF y el Real Valladolid. En su post en redes sociales, catalogó Mestalla como «probablemente el estadio más bonito» que ha visto en su vida y que le había dejado «completamente enamorado» y superó las 130.000 visualizaciones en dos días.

Mestalla es una ‘rara avis’ en el mundo del fútbol, en el que se ha estandarizado el tipo de estadio, construyendo las gradas en horizontal, ensanchando los espacios entre asientos, pero restándole personalidad y singularidad a cada una de estas construcciones. El feudo blanquinegro es vertical, competitivo y cargado de simbolismo. El periodista inglés, corresponsal de The Guardian en España, de hecho, lo explicó en 2022 en una entrevista para este medio: «Hay una cuestión general, que va más allá del propio Mestalla, y es la llegada de muchos estadios nuevos que no tienen tanta personalidad y que son muy parecidas entre sí. Es curioso que tenga esa acústica tan buena sin tener techo. Tiene un punto salvaje maravilloso. Tal vez esto llamó la atención de los forofos ingleses», señalaba, dándole también relevancia al hecho de que sea un estadio céntrico y no en las afueras de la ciudad y poniendo en valor que «nunca hemos ido a un estadio por su comodidad» y que Mestalla tiene una «idiosincrasia propia que pasa por el sonido, la incomodidad y por todo aquello que es diferente a lo que estamos acostumbrados».

Reconocimiento

Es en la cuna del fútbol, Inglaterra, donde mejor saben apreciar el valor de Mestalla. La BBC lo incluyó en la lista de los siete estadios del mundo «más intimidantes», señalando que sus aficionados se hacen sentir en el terreno de juego y elogiando su estructura: «El estadio en sí, con una tribuna bastante pronunciada, crea la sensación de estar juzgando siempre a los jugadores, además de vértigo para los hinchas».n