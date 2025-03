"Peter Lim es el propietario extranjero más infame de LaLiga"

La gestión de Peter Lim en el Valencia ha llamado la atención nuevamente de los medios de comunicación norteamericanos. En este caso ha sido The New York Times a través de su sección de deportes The Athletic la que ha cargado tintas contra la gestión del Valencia. En un artículo titulado: «Peter Lim, el billonario singapurense a quien pertenece el Valencia CF pero no les ha visto jugar en 1500 días». El artículo tilda a Lim como el dueño extranjero de un club «más infame de LaLiga» y muchos de los que trabajan para él, en plena situación de supervivencia del equipo por evitar el descenso.

El autor, Dermot Corrigan, traza una cronología extensa y bien estructurada sobre los pasos de Peter Lim y Meriton en Mestalla. Sobre todo el artículo de The Athletic se centra en los últimos tiempos y en la llegada de Kiat Lim al Valencia CF. The Athletic explica que han contactado con más de una docena de personas que han trabajado o tratado con Lim durante las últimas dos décadas para saber quién es Lim, porqué está involucrado en el fútbol y cuáles son sus planes con el Valencia CF.

«En los aproximadamente 1.500 días transcurridos desde entonces, se ha producido una división cada vez más profunda entre el propietario extranjero más infame de La Liga y muchos de los que rodean a un club actualmente involucrado en una lucha desesperada contra un descenso potencialmente calamitoso a la Segunda División de España».

En ese sentido aseguran que fuentes que han trabajado con la familia Lim han dudado de la experiencia y la personalidad de Kiat (también vicepresidente en Thomson Medical) para desempeñar un puesto de primer nivel en un gran club de fútbol. «Otros que han trabajado con los Lim dudan de que Kiat, quien también es vicepresidente de Thomson Medical y tiene inversiones en criptomonedas y NFT, tenga la experiencia o la personalidad para el puesto principal en un club tan grande». Además, recuerdan que Kiat «no habló con ningún medio de comunicación local ni a los fans» tras su nombramiento.

Además, también se explica en el artículo que «el trabajo de Layhoon en el Valencia CF consistía en estabilizar al club fuera del campo, incluyendo una refinanciación de la deuda a través de Goldman Sachs el pasado noviembre y las obras del nuevo estadio finalmente reiniciadas después de un parón de 16 años, dejando un situación relativamente menos compleja a Kiat», explicaban. Sobre el nuevo presidente del club de Mestalla el artículo explica: «No es coincidencia que Meriton publicara un comunicado poco común a los medios de comunicación esa semana asegurando que 'el Valencia no está en venta y Meriton permanece comprometido con el club', días antes de que fuera nombrado Kiat Lim como presidente del Valencia CF».

Asimismo en el artículo también se relata el poco tacto que tuvo Peter Lim durante los días posteriores a la trágica dana. Lim hizo una donación para proyectos de reconstrucción, aportando personalmente los 325.000 euros que se lograron en las taquillas cuando el Betis visito Mestalla semanas después, pero muchos de los aficionados del club sintieron que fue poco y un poco tarde.

Por último, The Athletic recuerda una frase que pronunció Peter Lim en Financial Times en 2021: «Yo tengo algo de compasión por los aficionados del Valencia, pero entre nosotros, entre amigos, nosotros decimos que las cosas más pequeñas te dan los mayores dolores de cabeza» y añade que se han puesto en contacto con Peter Lim pero no han recibido ninguna respuesta.