Parejo no se muerde la lengua contra la gestión de Peter Lim

Parejo es uno de los protagonistas desde hace más de una década en clave Valencia. A pesar de que lleva desde 2020 en el Villarreal, el jugador ha sido ovacionado en sus visitas a Mestalla, público que le reconoce su trabajo en la entidad (2011-2020), donde conquistó la Copa del Rey del 2019 siendo una de las figuras. El centrocampista sin embargo abandonó el club por la limpieza de Meriton, que ha ido año a año haciendo una plantilla cada vez peor, y eso ha provocado que el bloque haya peleado por la permanencia en dos de los últimos tres años. De todo eso y más ha hablado Dani Parejo en una entrevista concedida a Germán Muñoz para La Sexta.

“Yo creo que Peter Lim ha cometido muchos errores. Y el error suyo es por dejadez. Yo creo que Peter Lim no era consciente de lo que estaba pasando en el club, en la ciudad, en el equipo… y se ha fiado de gente que creo que no ha sido honesta, no ha sido buena para el club y no ha mirado lo mejor para el club sino lo mejor para él”, ha asegurado el centrocampista del Villarreal, quien ha señalado que Peter Lim ha hecho las cosas muy mal pero además es que se ha rodeado todavía peor. De hecho, el futbolista del Submarino, con el que conquistó la Europa League y llegó a unas semis de Champions, ha apuntado también a los que han tomado las decisiones en el pasado más cercano.

“El problema que hay allí (en el Valencia) es que nadie es capaz de decir las cosas como son. Tienen miedo de que mañana no estén en el trabajo. Que llegue uno y diga ‘el césped es azul’ y diga no, ‘el césped es verde’ y le digan ‘para tu casa’. Yo no digo que tú puedas ser un mandado y te digan cualquier cosa y lo hagas por miedo a… En el Valencia no hay nadie en el club que realmente sienta lo que es el Valencia y por eso las cosas salen así”. Así de contundente ha hablado Parejo en una entrevista en la que, desgraciadamente, ha señalado que el futuro es todavía más negro en el Valencia.

“Por eso están en la situación en la que están. Y creo que algún año, ojalá no, si sigue la cosa así algún año al Valencia le toca bajar a Segunda”. Esas palabras dejan claro que para Parejo la situación no es pasajera ni mucho menos sino todo lo contrario. Con Meriton al frente el Valencia cada año está en peor escenario y así lo hace ver el centrocampista, quien guarda mucho cariño a la que fue su casa. A pesar incluso de cómo le maltrató la entidad en el último momento.