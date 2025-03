El Metropolitano podría ceder su plaza al Nou Mestalla

En pleno mes de marzo de 2025 y con la candidatura de España, Portugal y Marruecos confirmada para albergar el Mundial de Fútbol del año 2030, el Nou Mestalla, que reanudó las obras en enero de este año, no se encuentra entre las sedes españolas escogidas por la RFEF para ser sede de la mejor competición de selecciones del mundo. Una circunstancia que dejaría a los valencianos sin ver en su ciudad, la tercera más importante de España, el gran torneo. Sin embargo, en las últimas horas ha irrumpido con fuerza una posibilidad de que València entre en la ecuación, y es que el Atlético de Madrid está meditando renunciar a que el Metropolitano sea sede en favor del Nou Mestalla.

A mediados del año pasado, cuando la RFEF ultimaba el proyecto que debía presentar a la FIFA con los 11 estadios españoles que van a ser sede, los documentos que debían firmar el Valencia CF y las autoridades no llegaron a tiempo y eso dejó a la capital del Turia fuera de la carrera mundialista. El descarte parecía definitivo pero, con el paso de las semanas, se volvió una incógnita por la aparición de diferentes circunstancias que podrían salvar a València. Ahora, el medio ‘Relevo’ informa de este nuevo escenario que podría incluir el Nou Mestalla entre los estadios españoles que albergarán al menos un partido del Mundial. El Atlético de Madrid no ve beneficio en ceder su estadio y sopesa su decisión.

La razón que ha despertado tantas dudas en el conjunto colchonero es que prestar su estadio durante las semanas de Mundial le harían perder alrededor de 20 millones de euros por no poder utilizarlo, según ha explicado una fuente a ‘Relevo’. Además, en la directiva atlética entienden que la batalla contra el Santiago Bernabéu por albergar los mejores partidos está perdida, y eso les resta ímpetu a la hora de pelear por mantener la sede del Metropolitano.

louzán quiere valència Desde que fue elegido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán ha expresado en más de una ocasión su voluntad e intención de que València sea sede. En una de sus últimas apariciones públicas fue claro: «Sostengo mi firme postura que València tiene que ser una de las ciudades sede del Mundial 2030. Va a ser el campo más moderno y uno de los más grandes con una capacidad de 70.044 espectadores y parece justo y necesario que esté».

Además, el presidente desveló que había una de las actuales sedes que se habría ofrecido a ceder su plaza a València, aunque no quiso desvelar cuál era. Ahora sale a la luz que se trataba de Metropolitano.

Para el Mundial todavía faltan cinco años, y la única realidad ahora mismo es que no hay nada claro. De hecho lo único que se puede casi confirmar es que las 11 sedes españoles que ahora mismo están dentro del proyecto de la RFEF van a cambiar, no todas pero sí algunas. Respecto a València, las últimas informaciones invitan a ser optimistas con que será sede. Parece que lo que las autoridades y el club, dirigido por Meriton, no pudieron conseguir a pesar de tenerlo todo de cara, se va a lograr por otras vías. Sea como sea, el Nou Mestalla está hoy más cerca de albergar el Mundial que ayer. En cualquier caso, no hay que olvidar que el estadio sigue por construir y con mucho trabajo por delante.