"Estar con la ‘Rojita’ es un premio al trabajo del VCF"

César Tárrega es el jugador de moda en el Valencia CF. El central de Alaquàs recibió la llamada de Santi Denia para sustituir la baja de Dean Huijsen y se encuentra concentrado con la selección española sub-21, por primera vez en su carrera, para los últimos amistosos previos al Europeo de la categoría que se jugará en Eslovaquia entre el 11 y 28 de junio de 2025. Una recompensa más que merecida por el trabajo realizado durante toda la temporada y el nivel que está demostrando desde que comenzó el año en curso. Con la convocatoria de Tárrega, que se une a Diego López, Javi Guerra y Cristhian Mosquera, el Valencia está representado en la rojita con cuatro futbolistas que conforman un póquer ilusionante.

Tras su primer entrenamiento a las órdenes de Santi Denia bajo la lluvia de Madrid, Tárrega ha sido protagonista del informativo diario de VCF Radio, concediendo una pequeña entrevista desde la Ciudad Deportiva de Las Rozas. El canterano dejó claro que está «super contento y muy emocionado» y que esta convocatoria es «una alegría inmensa, un orgullo estar aquí».

En apenas año y medio, Tárrega ha experimentado un crecimiento mayúsculo como futbolista, doctorándose en Segunda División con el ascenso del Real Valladolid y convirtiéndose en una pieza clave en la retaguardia del Valencia en Primera División. A nivel de clubes, César ha derribado barreras en tiempo récord hasta asumir la responsabilid de ser titular en todo un histórico como es el equipo de Mestalla. Ahora, le llega una oportunidad internacional que «es un sueño» para él. «Voy cumpliendo sueños, el primero fue debutar con el Valencia, después formar parte de la primera plantilla. Ahora toca cumplir este y estoy muy contento con el recorrido».

¿Cómo se enteró? Tárrega contó a los medios del club cuándo y cómo se enteró que iba a formar parte de la selección española sub21: «Me levanté a las 9 para ir a la Ciudad Deportiva de Paterna (este lunes) y me llegó una llamada de la Selección diciéndome que entraba, me quedé cuatro minutos en ‘shock’ y luego avisé a mi novia y mi familia».

En su primera conversación con el seleccionador Santi Denia, Tárrega explica que le dio «la bienvenida y la enhorabuena, me dijo que tuviera confianza y que lo que estaba haciendo es lo que me ha llevado hasta ahí». Su última actuación en liga es una de las que más ha llamado la atención, y es que el espigado zaguero del Valencia batió un récord de esta temporada en Montilivi, completando 21 despejes, la cifra más alta que se ha registrado por cualquier jugador de las cinco grandes ligas europeas.

Lejos de querer acaparar focos, el central del Valencia aprovechó para agradecer la convocatoria a todos sus compañeros, a quienes considera trascendentales para que se le haya brindado esta oportunidad: «Creo que no es solo trabajo de uno mismo, también de lo que me ayudan mis compañeros, es gracias a ellos, al míster y al cuerpo técnico. Estoy evolucionando como jugador, estoy muy contento por todo su trabajo diario».

Sobre Diego López, Javi Guerra y Mosquera, con quienes ahora también va a compartir vestuario en la Selección, expresó que «desde el primer día me dieron la enhorabuena, me han acogido y presentado a todos y me han metido dentro del grupo. Llevamos muchos años juntos y es un privilegio compartir tantos momentos con ellos».