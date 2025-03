El día que César Tárrega esperaba desde niño

César Tárrega soñaba de niño con jugar en el Valencia y en la selección española. El primer sueño lo ha cumplido. El segundo está a punto de hacerlo realidad. El joven central de Aldaia tiene más cerca que nunca su ansiado debut con la Roja. Porque nunca antes había jugado en categorías inferiores. Ya le toca. Se lo ha ganado. La Sub-21 le ha abrierto las pùertas y el España-República Checa de esta tarde (19:30) en el Estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca es su primera oportunidad. La siguiente, el martes contra Alemania. Sea esta semana o la otra, se enfundará la camiseta de España por primera vez en su carrera deportiva. Un merecido premio que reconoce su rendimiento en su primera temporada en el primer equipo, convertido, primero con Rubén Baraja y ahora con Carlos Corberán, en uno de los puntales de la defensa blanquinegra. César encima tendrá el privilegio de debutar entre compañeros. Cristhian Mosquera, Javi Guerra y Diego López repiten convocatoria y acompañarán a César en su estreno internacional. De momento, ya le han ayudado a integrarse en el vestuario de Santi Denia durante la semana de entrenamientos. Ha llegado su hora. Además, con el dorsal ‘14’. Ave, César.

Tárrega recibió la llamada de la Sub-21 después de que Dean Huijsen fuera reclutado por la absoluta para suplir la ausencia del lesionado Íñigo Martínez. El carácter amistoso del partido le ayuda a tener minutos. Y es que el España-República Checa de hoy es de preparación para el Campeonato de Europa de la categoría que se disputará del 11 al 28 de junio en Eslovaquia. El encuentro permitirá ver en acción a jugadores ya consolidados como Mosquera, Javi Guerra y Diego López, que se encuentra en un buen momento de forma tras una primera vuelta del campeonato dícifil, así como testar a los nuevos. Además de César, están Mario de Luis, portero del Real Madrid Castilla; los defensas Gerard Martín, del Barcelona; Juan Manuel Herzog, de Las Palmas; el exlevantinista Andrés García del Aston Villa inglés; y los delanteros Jesús Rodríguez del Betis y Eli Mayenda del Sunderland inglés. También podía haberse estrenado Matías Fernández-Pardo, atacante del Lille francés, pero finalmente causó baja por molestias, lo mismo que Hugo Bueno, zaguero del Feyenoord de Rotterdam

El seleccionador aseguró en sala de prensa que «está encantado de que Cubarsí, Asencio y Huijsen vayan con Luis (De la Fuente)» y que «es el orgullo máximo para los seleccionadores de categorías inferiores». Sobre el partido contra Chequia apuntó: «El rival nos va a llevar al límite, tendremos que dar el máximo; aquí no hay amistosos y es un partido importante para preparar el Campeonato de Europa». El técnico recordó la importancia de todos y cada uno de los jugadores del equipo, no solo el once titular: «El que sale desde el banquillo suele ser el que te da el triunfo, como Oyarzabal en la Eurocopa o Camello para el oro olímpico».

Sadiq y Diakhaby

Sadiq y Diakhaby también compiten hoy. Sadiq tiene doble compromiso de clasificación para el Mundial de 2026: hoy fuera contra Ruanda (17:00) y el Ruanda el martes 25 de marzo, (17:00) en casa ante Zimbawe. ‘Diakha’ regresa a la selección tras su lesión. El guineano tiene dos partidos de clasificación para el Mundial: hoy (22:00) en casa ante Somalia y el martes 25 de marzo (17:00) fuera ante Uganda.