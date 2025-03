El Nou Mestalla suspende para el Mundial, a la espera de ‘rescate’

La modificación en las puntuaciones de las sedes para el Mundial de 2030 por parte de la RFEF que dejaba fuera a Vigo en favor de San Sebastián ha generado un auténtico cisma en el fútbol español. En una publicación del diario El Mundo en el que se presentan dos tablas en las que se modifica el puntaje de Balaídos y el Reale Arena para provocar un adelantamiento, destaca también la negativa nota que recibe el Nou Mestalla con respecto al resto, ya que se queda a casi 10.000 puntos de ser una de las sedes en este informe. La candidatura, rotundamente suspendida en el momento del procedimiento en el que tocaba opositar a ser sede, espera ahora el ‘rescate’ por parte de la RFEF para acabar albergando partidos de la competición mundialista.

Balaídos, con 10,2004 puntos, superó al estadio de la Real Sociedad (10,1226) en el primer examen, pero dos días después la Federación presentó otro documento en el que el estadio vasco obtenía 10,6026 y pasaba a ocupar la undécima posición. Por su parte, en lo que respecta al Valencia CF y a su nuevo estadio, en esta clasificación realizada por la RFEF se quedaría en una pírrica 13ª plaza junto a la Nueva Condomina y al Molinón con un 1’4114, lejos de los 10 de Vigo y San Sebastián.

En la citada información se desliza también un dato que puede justificar una nota tan negativa y es que, cuando se realizó dicha evaluación, el Valencia CF no había entregado a la FIFA los documentos firmados para ser una de las sedes del Mundial. En estos documentos, el club titular del estadio se debía comprometer a tener el estadio en tiempo y forma, estando sujeto a sanciones en caso de no lograrlo.

Desde el club no quisieron firmar ese compromiso en un contexto en el que las autoridades pedían una auditoría externa para evaluar el coste real de la obra y, posteriormente, pedir las garantías económicas de que la entidad iba a poder hacer frente a él. En este escenario, y en medio de un tira y afloja en el que el club, dirigido por Meriton, ha utilizado el Mundial y la presencia de Valencia como sede como elemento de presión para conseguir los beneficios urbanísticos de nuevo y para hacer llevar adelante un proyecto de estadio que dista mucho del primero que se presentó y que no gusta a gran parte del valencianismo, Lim decidió no firmar la documentación dejando ‘en tierra’ a la Generalitat y al Ayuntamiento de València, que sí que lo hicieron. Con ello, València quedaba técnicamente fuera de la carrera para acoger partidos.

La historia, no obstante, no quedó aquí. Según fuentes del club, esa documentación fue firmada y entregada más tarde cuando obtuvieron garantías, pero el hecho de no haber cumplido en tiempo y forma con los trámites que marcaban las federaciones para optar a ser sede hace que, de momento, esté fuera de las once seleccionadas y que dependa de que se caigan dos de las 20 sedes mundialistas —han de caerse dos porque Vigo va primero en la ‘sala de espera’ debido a que sí hizo las cosas bien—. En todo caso, desde la RFEF y la FFCV parecen empeñados en abrir este escenario y conseguir que el Nou Mestalla sea una realidad y que albergue partidos del Mundial. Desde ambas instituciones, a través de sus presidentes, se habla siempre con optimismo alrededor de conseguirlo. Por parte del club, esperan que se pueda consumar ese ‘rescate’ a su candidatura por la presión que están haciendo las dos federaciones y entrar al Mundial de 2030 en la ‘repesca’.

Mestalla ‘triunfa’

Este fin de semana, no obstante, la gran estrella ha sido el estadio actual. Y es que Mestalla ha estado en el centro del mundo balompédico. La casa del valenicanismo no ha dejado indiferente a ninguno de los participantes del España-Países Bajos que decidía el pase a la Final Four de la UEFA Nations League. Futbolistas, técnicos, aficionados de otras partes del territorio español, seguidores visitantes o la propia federación neerlandesa quedaron prendados de su mística incluso horas antes del encuentro y lo hicieron saber en cada intervención pública o post en redes sociales.