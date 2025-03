Diez finales por la permanencia

Diez jornadas. 900 minutos y un destino. Es el tiempo que tiene el Valencia CF para certificar la permanencia en Primera División. El equipo encara la recta final de LaLiga con el objetivo de la salvación en el aire. El margen de error se agota. Los de Carlos Corberán se lo jugarán todo en diez partidos a vida o muerte. Salvar la categoría o descender por segunda vez en la historia del club. Ha llegado la hora de la verdad. La supervivencia del club está en juego.

La situación del Valencia es crítica a pesar de la mejoría que ha experimentado al equipo desde la llegada de Corberán al banquillo. Los resultados y las sensaciones son esperanzadores e invitan al optimismo. El problema es que la clasificación sigue siendo peligrosa. El técnico ha conseguido llegar al parón de marzo un punto por encima de los puestos de descenso a Segunda. Una renta mínima teniendo en cuenta que todavía quedan 30 en juego en el campeonato.

El mejor momento

A favor del Valencia llega su estado de forma. El equipo de Corberán afronta el ramo final de LaLiga en el mejor momento de la temporada con el respaldo de los resultados y la garantía de ser un equipo competitivo que suma y sigue a ritmo de la media inglesas. Con el del 57 % de los puntos, el Valencia de Corberán es el sexto mejor equipo de la Liga en las últimas siete jornadas del campeonato y ha pasado del -5 al +1 en la lucha por la salvación.

La otra gran baza a favor del equipo es el ‘factor Mestalla’. El equipo jugará cinco de las última diez finales en casa contra el Mallorca (J29), el Sevilla (J31), el Espanyol (J33), el Getafe (J35) y el Athletic (J37). Corberán ha hecho del viejo coliseo un fortín y en el vestuario tienen claro que mantener la línea en casa es sinónimo de permanencia. Mestalla tiene que seguir siendo el elemento diferencial de la parta baja de la tabla. El objetivo es conseguir el pleno de 15 puntos.

Los otros cinco partidos se disputarán lejos de Mestalla. Jugar de visitante es la gran asignatura pendiente del equipo. No gana desde hace más de once meses. A favor de Corberán hay que decir que los blanquinegros atraviesan el mejor momento del curso a domicilio con los empates en Sevilla (1-1), Villarreal (1-1), Osasuna (3-3) y Girona (1-1). Los partidos que antes se perdían ahora se empatan. Los cinco estadios que restan todavía por visitar son el Santiago Bernabéu (J30), Vallecas (J32), Gran Canaria (J34), Mendizorroza (J36) y Benito Villamarín (J38). El Valencia volverá a cerrar LaLiga en el campo del Betis como en la campaña 22/23 con la salvación in extremis del primer año de Rubén Baraja.

Los tres duelos directos

Los duelos directos contra los equipos de abajo serán determinantes de aquí a final de temporada. Al Valencia le esperan tres caras a cara contra Espanyol (J33), Las Palmas (J34) y Alavés (J36) concentrados en cuatro jornadas. El equipo del Pipo cerró 2024 como el peor equipo entre los peores de Primera. Apenas sumó dos puntos en seis partidos disputados contra los ‘enemigos’ directos. El equipo ha superado esa barrera de la mano de Corberán con las importantes victorias por abajo contra el Leganés (2-0) y el Valladolid (2-1).

15 de 30 con Rubén Baraja

¿Cuántos puntos sumó el Valencia en las últimas diez jornadas las dos últimas temporadas? El primer Valencia de Baraja de la campaña 2022/23 salvó la categoría sumando 15 puntos en los últimos partidos con las recordadas victorias al Elche, Valladolid, Celta y Real Madrid y los empates frente Villarreal, Espanyol y Betis. La temporada pasada 23/24 el equipo del Pipo solo fue capaz de sumar 8 puntos de los 30 últimos. Era el principio del final de la ‘era Baraja’.