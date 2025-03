Corberán: «Somos conscientes de lo mucho que queda por trabajar»

Carlos Corberán compareció en sala de prensa dos días antes de un partido clave por la permanencia como es la visita del RCD Mallorca a Mestalla. El entrenador valencianista, en sintonía con las últimas intervenciones, habló con cautela y con constantes apelaciones al trabajo que tiene que hacer el equipo para lograr la salvación. De los seis principales contendientes en la lucha final por permanecer en Primera División, el conjunto blanquinegro es el que lleva mejor dinámica de resultados y de juego, pero Corberán no quiere ni oír hablar de favoritismos: «Somos conscientes del mucho trabajo que tenemos por delante para lograr nuestro objetivo y lo que veo es esfuerzo y compromiso de toda la gente que estamos dentro del Valencia. Y somos conscientes de lo mucho que tenemos que trabajar y tenemos por delante», exponía del preparador de Cheste, consciente de que aunque fuera de los puestos de descenso, el peligro sigue realmente cerca

El primer gran escollo de esta recta final de diez partidos será un RCD Mallorca hacia el que solo tuvo palabras de elogio por la gran temporada que están realizando y que le está permitiendo soñar con volver a jugar competición europea, aunque avisó de cómo ese buen nivel debe estimular a sus propios jugadores con el encuentro que tienen por delante: «El Mallorca está haciendo una gran temporada luchando por Europa y eso habla de su gran trabajo, del club, entrenador y plantilla. Tienen recursos para estar en esa posición y esos recursos sólo pueden activar nuestro nivel de activación. Es un partido a competir de inicio a fin. El rival lo exige», ponía de manifiesto Corberán.

Al frente de los bermellones está un entrenador con un reconocido bagaje en Primera División como es Jagoba Arrasate, al que mostró su profundo «respeto», enumerando muchas de las cosas que su Mallorca hace bien: «En general manejan bien el juego directo, indirecto, balón parado y defensa», analizaba el técnico valenciano en su comparecencia.

Vuelta tras el parón

El Valencia regresa después de una semana sin jugar por la ventana internacional. Al respecto de esto, Corberán elogió el trabajo que han hecho los jugadores que no se han ido con sus selecciones, recalcó las ganas que tiene de jugar en Mestalla «22 días después», celebró que todos ellos hayan llegado en buenas condiciones físicas y no quiso entrar a valorar sobre si debería haber menos parones a lo largo del año, aunque sí reflexionó que los jugadores de élite han de estar preparados para jugar cada pocos días. Y es que siete de los futbolistas que fueron titulares ante el Girona tendrán sólo dos entrenamientos antes del choque frente a los baleares.

El técnico no le dio demasiada importancia a la falta de descanso: «Si fuera mi primera semana te diría que me condiciona, pero como llevo un tiempo, te diré que no. El jugador de élite debe tener el hábito de competir cada 2-3 días. El jugador debe aprender a olvidarse del pasado aprendiendo de lo vivido y de sus errores, para centrarse muy pronto en el partido que tienen por delante». A su vez, Corberán asegura que es clave el hecho de que el equipo reconoce «los comportamientos que tenemos en ataque y defensa».

‘Capote’ a los suplentes

Preguntado por Rafa Mir, el entrenador aprovechó para mencionar a jugadores poco habituales y poner en valor su trabajo a pesar de que están contando con menos protagonismo que sus homólogos en el puesto: «Más opciones que nunca o tantas como siempre. Día a día demuestra su ambición por ayudar al equipo. Luego cada partido requiere una cosa u otra. Estoy muy satisfecho con el trabajo e implicación de los jugadores que se han quedado aquí. Yarek, Pepelu, Enzo, Jesús... con todos», sentenciaba Corberán.