Día ‘D’ para la delantera

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, se mostró optimista ayer en cuanto a las opciones de poder contar frente al Mallorca (Mestalla, domingo, 18.30 horas) con los dos futbolistas con mejor frecuencia goleadora de la plantilla: Umar Sadiq y Hugo Duro. Mientras el nigeriano, héroe en la reacción que ha sacado a los blanquinegros de los puestos de descenso, ha hecho un tanto cada 165 minutos; el madrileño, máximo goleador con siete dianas, convierte una cada 243 minutos.

En principio, el plan del técnico pasa hacer buena la dicha de «si algo funciona, no lo toques demasiado». Sadiq cuenta con más opciones de mantener la titularidad, más si cabe, teniendo en cuenta que no se quiere cargar en exceso a Hugo Duro en el día de su regreso tras casi cinco semanas fuera. No obstante, para que lo planificado pueda cumplirse, el entrenamiento de este sábado es clave, ya que el nigeriano no trabajó ayer con el grupo por culpa de un proceso vírico.

Corberán espera a ver hoy la evolución física de los dos delanteros. «Ya han vuelto todos los internacionales. Sadiq se ha ausentado hoy con fiebre, el resto están bien. Yo entiendo que Umar se entrenará mañana con nosotros y estará disponible para el partido». Cabe destacar que el atacante cedido por la Real Sociedad volvió después de una semana con la selección nigeriana, con la que, finalmente, no jugó ni un minuto en los dos compromisos de clasificación para el Mundial 2026.

Si es positivo en cuanto a la mejora de Sadiq, el técnico lo es también en el caso del ex del Getafe. El ‘9’ esta semana de entrenamientos en la Ciutat Esportiva «con normalidad» junto al grupo, del mismo modo que el extremo Fran Pérez, y Corberán señaló que si vuelve a entrenarse este sábado como uno más «estará disponible».

Para el de Cheste, el regreso de Hugo Duro, lesionado en el gemelo en el choque del 22 de febrero ante el Atlético de Madrid, es una noticia «muy positiva». A principios de marzo, las pruebas reafirmaban la lesión muscular en el sóleo y se fijaba un mes de plazo para que regresara a la competición. Es evidente que el jugador de 25 años ha ganado días en su recuperación con excelentes sensaciones. Aun así, el cuerpo técnico quiere controlar cualquier riesgo para que la vuelta sea productiva sobre el campo y consistente en el tiempo y todo apunta que, si Sadiq está en condiciones, el futbolista getafense empezará progresivamente con una cantidad de minutos que no sea abundante.

Competencia efectiva

Sin el ‘9’, Umar Sadiq ha tirado del carro como titular. Marcó dos tantos para empatar en el Sadar y certificó el triunfo frente al Valladolid con el 2-1 final. Además de su gol en Vila-real saliendo desde el banquillo que salvó otro punto valioso.

Desde la llegada de Corberán, el Valencia todavía no ha salido de inicio con dos nueves natos. Con el panorama actual en ataque, Corberán dijo que no descarta «ninguna opción» y nombra a Rafa Mir. «Duro puede jugar minutos, está Rafa también. Confío mucho en los tres porque trabajan para dar su mejor versión. Vamos a necesitarlos a todos, todo depende del planteamiento al inicio y al final. Estoy contento de tener a los tres, además pueden jugar en solitario y de forma conjunta», comentó.

Cuestionado sobre si ahora Rafa Mir, que apenas ha participado en el 8 % de los minutos en la Liga a su mando, el entrenador responde sin aclarar nada: «Rafa tiene más opciones que nunca, o las mismas opciones que siempre. Traba día a día y luego tomo decisiones. Hay que elegir 11 y luego los que entran de refresco. Él es uno de los futbolistas, como Yarek, Guillamón, Pepelu... Todos los que se han quedado han trabajado muy bien. Han mostrado esfuerzo y planificación».

A solo un día del duelo con el Mallorca, Corberán aguarda a que hoy se confirme que, salvo al lesionado de larga duración Thierry Rendall, tiene a toda la plantilla a su disposición para una cita imprescindible en el objetivo de no caer nuevamente a la zona de descenso.