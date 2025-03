Arranca el sprint final por la permanencia en Mestalla

El sprint final por la permanencia arranca esta tarde en Mestalla contra el RCD Mallorca. Después de que sus rivales se dejasen puntos en el día de ayer, el equipo de Carlos Corberán buscarán dar un paso firme cuando suene el ‘pistoletazo’ de salida y aprovechar la energía de su estadio y de su afición para arrancar como el favorito de los seis para quedarse en Primera División.

Enfrente tendrán un rival sin miedo a nada, que sueña con jugar competición europea casi dos décadas más tarde y que lleva seis partidos consecutivos sin conocer la derrota. En caso de lograr un triunfo, el equipo superaría la frontera de los 30 puntos (situándose con 31) y le metería dos partidos de margen a la zona de descenso con una renta de cuatro sobre la zona roja, por lo que el encuentro emerge como una oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa.

La mitad de las ‘finales’ que restan para acabar el campeonato son en Mestalla y hoy es la primera de ellas. El equipo ha demostrado este curso que es mucho más solvente en casa que fuera, ya que no ha conseguido ganar ni un solo partido a domicilio. Es por ello que, salvo que consiga un cambio en la dinámica como visitante, los partidos en el coliseo de la Avenida de Suecia duplican su valor y el margen de error se estrecha. Hoy es el día en que el equipo debe dar ese golpe encima de la mesa y erigirse como favorito en una pelea en la que sabe que acercándose a ese ‘pleno al 15’ (los puntos que restan por disputarse como local), estará mucho más cerca del objetivo.

En lo que va de estancia de Corberán en el banquillo, el Valencia suma 12 puntos de 18 posibles como local y de cara a esta tarde, de hecho, es una de las bazas que piensa jugar un equipo que deberá ser valiente sobre el terreno de juego e ir a buscar la victoria sin contemplaciones, sabiendo que el Mallorca de Jagoba Arrasate tiene argumentos para hacerle daño. Es una incógnita quien conseguirá amasar más posesión de balón, pero es un día para poner más en práctica que nunca la máxima que explicó el entrenador de Cheste en su presentación oficial: lograr el binomio entre control y progresión, hallando la manera de encontrar verticalidad en sus ataques más allá de los tramos de mayor o menor dominio.

Sueño europeo

El Mallorca será un rival muy complicado. Por estado de forma y por la magnitud del objetivo que persiguen. El combinado balear quiere aprovechar el aumento de plazas europeas de LaLiga para volver a competir en el Viejo Continente. El cuadro mallorquinista, que a finales de los 90 y principios de los 2000 estuvo en la terna para meterse en Champions y que llegó a ser un equipo temible de la mano de Luis Aragonés, cayó a los infiernos en 2013 y llegó incluso a tocar la Segunda ‘B’ en 2017. La pesadilla duró un año, pero no se asentó en Primera de nuevo hasta la 21-22. El progreso desde entonces ha sido paulatino, pero constante, llegando a jugar una final de Copa del Rey de la mano de Javier Aguirre y este curso quiere dar un paso más en su evolución con el hito de volver a Europa.

Aunque está por ver cómo reaccionará tras el parón, el Mallorca llega al envite en Mestalla después de enlazar la mejor racha de la temporada en el último mes y medio con dos victorias ante Las Palmas (3-1) y Espanyol (2-1) y cuatro empates. El equipo recuperó la versión alegre que le caracterizó por momentos durante la primera vuelta, agradeciendo el retorno de Takuma Asano y la mejor versión de Vedat Muriqi, que se perderá el duelo por lesión.

El parón no ha dejado demasiadas secuelas en un Valencia que, según Corberán, no debería acusar el hecho de no haber podido entrenar demasiados días con todo el grupo porque los jugadores de élite deben estar acostumbrados a estas situaciones.