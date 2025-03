Valencia - Mallorca: Alineaciones probables

El Valencia CF regresa a Mestalla después del parón FIFA y lo hace con otro partido en el que solo vale la victoria. El equipo de Carlos Corberán es consciente de que la permanencia pasa por hacer de su estadio un fortín. La mejoría del equipo es notoria tal y como ha destacado Jagoba Arrasate en la previa. El técnico del Mallorca ha advertido a los suyos de la dificultad del encuentro que afrontan ante un equipo, el Valencia que solo piense en el 15 de 15 en casa tal y como refleja la portada de SUPER de este domingo 30 de marzo.

Los valencianistas intentarán sumar los tres puntos antes de la visita al Santiago Bernabéu en la siguiente jornada. Un triunfo, según lo que ocurra durante la jornada, podría supone ganar un cierto colchón con la zona de descenso, algo impensable hace tan solo unas semanas. Y es que las derrotas del CD Leganés y del Deportivo Alavés dan la oportunidad al Valencia de situarse a cuatro puntos de ambos, eso sí, primero tendrá que cumplir su parte del guión.

Carlos Corberán en la banda de Mestalla contra el Celta de Vigo. / F. CALABUIG

Las delanteras, la gran duda en ambos bandos

El Valencia CF afronta otro partido clave en el que no puede relajarse y salir a por todas. En ese aspecto Corberán tiene buenas noticias ya que recupera a Hugo Duro para el envite de este domingo. Aunque a priori parece que no será de la partida, sí le otorgará más opciones ofensivas que Umar Sadiq. Asimismo también está de baja Iván Jaime, por lo que las opciones se reducen también en los costados. Sin embargo el grueso del once de la mejoría del equipo estará sobre el césped de Mestalla.

Así pues Corberán podría formar con Mamardashvili bajo los palos. Una retaguardia formada por Foulquier, Mosquera, Tárrega y Gayà. El inamovible trivote ahora mismo con Enzo Barrenechea, Javi Guerra y André Almeida. Las bandas para Luis Rioja y Diego López con Sadiq como punta de lanza

Por su parte el Mallorca tendrá que lidiar con la ausencia de sus dos referencias ofensivas. Un choque para el que no tendrá ni a Cyle Larin ni a Vedat Muriqi por lo que Jagoba Arrasate tendrá que apostar por Abdón Prats o por Marc Doménech, del filial, Incluso Takuma Asano con dos goles en tres partidos podría partir por el carril del '9', dejando la banda Dani Rodríguez o a Valery Fernández.

No obstante a priori parece que Arrasate no hará experimentos y apostará por lo habitual con Greif en la portería. Una línea de cuatro reconocible con Maffeo, Valjent, Raíllo y Mójica. El trivote del centro del campo esta vez será para Samú Costa, Sergi Darder y Manu Morlanes. Este último le roba la plaza a un Omar Mascarell también habitual en las alineaciones bermellonas.

En este caso las bandas serán para Asano y Dani Rodríguez todo y que Robert Navarro continúa de baja y Abdón Prats será el 'dimoni' bermellón para la visita a Mestalla.

Valencia - Mallorca: Alineaciones probables