Corberán: «Faltan nueve etapas de ese maratón de resiliencia»

La victoria ante el Mallorca deja al Valencia a cuatro puntos sobre el descenso, en lo que es la situación más plácida desde que dio comienzo la presente temporada. Una brecha con el descenso que pone en valor el trabajo llevado a cabo por Carlos Corberán desde su llegada.

Sin embargo, el técnico de Cheste mantiene los pies en el suelo y no quiere ningún exceso de confianza, del mismo modo que es consciente de la importancia de Mestalla para lograr el objetivo. «Sabemos que por delante tenemos muchísimo trabajo que hacer, a la vez que también Mestalla está siendo importantísimo para nosotros, para sumar los puntos que necesitamos, que nos van acercando poco a poco al objetivo. Tenemos mucho que hacer, mucho por delante y ojalá el valencianismo y toda la gente que viene a Mestalla sepa de cuanto importante son para nosotros», declaró el técnico de Cheste tras la victoria ante el Mallorca.

Sobre el camino que tiene por delante el Valencia, Corberán reconoció que «faltan ahora mismo nueve etapas de ese maratón de resiliencia. Hemos disputado uno y nos quedan nueve por delante y aseguro que nadie del Valencia va a bajar la guardia, porque el club y la afición hemos sufrido mucho y tenemos mucho trabajo por delante. Saber de donde venimos nos tiene que ayudar a ser muy conscientes del trabajo, de la lucha, de lo que cuesta y de lo que todavía tenemos que pelear para alcanzar nuestro objetivo».

No fue el mejor partido del Valencia desde la llegada de Corberán al banquillo. La primera parte no fue la mas vistosa por parte de los dos equipos, en lo que el técnico valencianista reconoció «falta de precisión».

Después del gol, el Valencia «perdió importancia a nivel de juego», permitiendo al Mallorca tener sus oportunidades que ponían en peligro la victoria valencianista. «Ellos han empezado a volcar más balones, a reanudar el juego mucho más rápido y a mostrar ese potencial ofensivo que tienen y que los hace estar en el objetivo por el que están luchando», declaró Corberán sobre el final del partido.

Rendido a Diego López

Es el hombre más decisivo del Valencia. Diego López está de dulce y volvió a ser decisivo en un en cuento más. Corberán aprovechó para elogiar al asturiano, al que «no le ve techo». «Es un jugador que es un extremo con instinto de delantero y ese instinto de llegar al área y de finalizar jugadas, nos está ayudando mucho a conseguir resultados positivos», declaró.

Un rendimiento que viene en alza tras su suplencia ante el Atlético de Madrid. Sobre esta situación el de Cheste declaró que «quizá eso le motivo más». «A cada uno las decisiones del entrenador le pueden afectar de una u otra forma. Es verdad que los partidos anteriores a esa suplencia no consiguió impactar el juego, como a raíz de esa suplencia está consiguiendo impactarlo. No creo que, en concreto, se deba a eso, sino a que son jugadores jóvenes que aún tienen mucho por delante y mucha opción de crecimiento. Le estoy viendo con esa mentalidad que me gusta ver a los futbolistas», concluyó Corberán.