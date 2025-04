Un once de circunstancias para el partido del Bernabéu

Carlos Corberán ha comenzado a preparar la visita al Santiago Bernabéu del sábado (16.15 horas). La primera de las nueve finales por la permanencia que tiene el equipo por delante en la recta final de LaLiga. El técnico del Valencia ha empezado a hacer sus primeras probaturas de cara al partido contra el Real Madrid en el que por primera vez en la temporada afronta con un margen de cuatro puntos de ventaja con respecto a los puestos de descenso. El de Cheste está obligado a confeccionar un once de circunstancias ante las ausencias seguras por sanción de José Luis Gayà, Dimitri Foulquier y Luis Rioja. Tres fijos en las alineaciones que se perderán el encuentro contra los blancos y mermaran sensiblemente el potencial del equipo.

«Tenemos que ver que herramientas tenemos, analizar al contrario y trazar un plan para ganar el partido», dijo Corberán en el programa El Tercer Tiempo de Movistar. Así lo ha hecho. El técnico está obligado a buscar soluciones en la plantilla y, tal como se pudo ver en el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Paterna, el plan es jugar con una defensa de tres centrales y dos carrileros largos.

Corberán ha probado con Cristhian Mosquera, César Tárrega y Yarek Gasiorowski en el centro de la zaga. Mouctar Diakhaby —que sufrió un proceso gripal el lunes— arrastra molestias musculares (sobrecarga) y no pudo completar el entrenamiento junto al resto de sus compañeros. El internacional guineano solo realizó la primera parte del entrenamiento a la espera de evolución. Si no llega el elegido es Yarek aunque el canterano no tiene minutos con Corberán desde la victoria contra el Leganés (32’) el 9 de febrero.Desde entonces, el de Polinyà del Xúquer ha encadenado seis jornadas consecutivas en LaLiga sin jugar. A cero.

También se presentan novedades en los laterales. En este caso en los carrileros. Corberán ensayó ayer con Max Aarons en la banda derecha y Jesús Vázquez en la izquierda. El inglés y el canterano fueron los elegidos por el entrenador para sustituir a los sancionados Foulquier y Gayà respectivamente. Los dos futbolistas pueden tener la oportunidad en el Bernabéu a pesar de no contar en los planes del técnico desde su llegada al banquillo. Aarons no juega desde el partido de Copa contra el Barcelona del 6 de febrero. Hace dos meses. Jesús, por su parte, entró en el descuento contra el Real Mallorca, pero no juega de inicio también desde el 0-5 copero del Barcelona en su primera y única titularidad con Corberán.

Fran por Rioja

Corberán medita el mejor once posible. Mientras tanto, Super, del mismo grupo editorial que este periódico, pulsó la opinión de la afición en una encuesta: ¿A quién pondrías tú en lugar de Gayà, Rioja y Foulquier en el Bernabéu? El valencianismo votó casi por igual a Jesús Vázquez (42 %) y Yarek (39 %) para el carrilero izquierdo. Mucho más claro fue el resultado en la banda derecha. El valencianista a penas conoce futbolística a Max Aarons y tiene ganas de verlo. El británico acumula el 47 % de los votos. Para el aficionado, el sustituto de Rioja tiene que ser Fran Pérez con un 59 % de respaldo social por encima de Sergi Canós.

La buena noticia enPaterna fue que Iván Jaime comenzó a tocar balón en el césped y su vuelta a los terrenos de juego cada vez está más cerca. El malagueño, que sufrió una rotura en los isquios, ha dado un paso adelante en su proceso de recuperación y cuenta los días para volver a los terrenos de juego. Para el Bernabéu, eso sí, está descartado. El club estima que todavía necesitará varias semanas más.