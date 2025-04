Sergio Manzanera: "A la afición del Valencia le ha faltado la ayuda de valencianos con poder"

El 28 de marzo fue homenajeado por sorpresa en el festejo por el ‘Gol de Forment’, organizado por ÚVaM a los pies de Mestalla.

Me resultó muy emocionante. Te encuentras con grandes valencianistas que hace tiempo que no ves, te fotografías, firmas algún autógrafo con personas que te aprecian, y eso siempre es muy agradable. Llevo unos cuatro años acudiendo a la celebración, me gusta reencontrarme con Forment y otros excompañeros que se acercan. Para mí, es importante no perder la memoria del Valencia de otras épocas porque nos ayuda a unirnos. Somos los que fuimos, aunque no vivamos precisamente años de progreso. Como club vamos a peor, ojalá que esta etapa pase pronto.

¿Siente que la afición ha tirado la toalla, que solo actúa si los resultados no acompañan?

Marcan mucho. Me alegro de que a pesar de los goles o se gane se grite aún en el minuto 19, y se vean pancartas de ‘Lim go home’. Para mí, significa que hay vida en la afición... Para mí, el problema es que en el proceso de venta eché de menos entre la gente con poder y dinero de València se hubiesen unido diciendo: «¡Oye, cómo que tienen que venir de fuera! Vamos a igualar cualquier oferta de Lim, o de quien sea. Nosotros los ponemos, que los tenemos. Y, si no, los recogemos y el club lo gestionamos valencianos desde aquí».

¿Y los políticos?

No están de lado, la prueba está en la cantidad de veces que no han aplicado mano dura para con los incumplimientos de Lim con el Nou Mestalla. El ayuntamiento también debía haberse plantado. Ahora lo hacen, pero lleva un retraso tremendo. A tiempo y en buenas condiciones, hoy seríamos sede segura del Mundial y no estaríamos esperando a ver qué pasa...

Regresemos a los años 70. ¿Cómo era Sergio Manzanera como futbolista?

Normal, no era una estrella. Muy rápido. Jugué en la izquierda, con Valdez y pasé a la derecha. Siempre he sido titular, estuve cinco años en el Valencia y tuve una media de casi 40 partidos por temporada. Los entrenadores confiaban en mí porque no defraudaba, daba regularmente un ‘7’ de media. A mí los figurines no me gustan. Los ha habido que a mí me ponían enfermo, por ejemplo, Romario. ¡Jugadorazo! Pero, ¿cuántas veces puedes contar con él? Me pareció genial cuando Luis Aragonés lo echó del Valencia, un jugador tiene que hacer vestuario y ser ejemplo para los jóvenes.

¿Di Stéfano también era así como Luis, el equipo por encima de todo?

«Ningún jugador es tan bueno como todos juntos», es su frase que se ve en el túnel del Bernabéu. Fue la filosofía de nuestro equipo en el 71.

He leído que pidió su fichaje cuando destacaba en el Levante.

Significó muchísimo para mí, lo quería mucho. Yo al llegar no sabía nada de nutrición y me pesó, pero él me esperó. Me pusieron un detective. Un día al empezar a entrenar me dijo: «¿Cómo vas a rendir con lo que comes?». Mi madre era maestra, mi padre, republicano represaliado, tenía que trabajar y buscarse la vida y yo comía lo que podía. Me mandaron en el club a comer a Gure Etxea, un restaurante vasco y pensión donde se comía excelentemente. Bueno, si un chico de 19 no rinde, lo fácil es quitarlo por un veterano. Él apostó por mí, le debo mucho.

¿Cree en el futbolista como ejemplo social?

Es fundamental. En cambio, mucha veces es al revés. No opinan. Me pareció valiente Mbappé avisando del riesgo de la ultraderecha en Francia. Desde esas posiciones privilegiadas hay que aportar, pagar impuestos y contribuir al bien común.