Corberán: "Le debíamos un resultado así a nuestra afición"

Carlos Corberán ha logrado este sábado en el Bernabéu una de las victorias de más prestigio de su carrera. Tras el partido, el de Cheste se mostró aliviado por los tres puntos de oxígeno: «Contento y satisfecho por el resultado y por el trabajo de los chicos. Desde el principio hasta el final han competido con la personalidad y fuerza mental que hace falta en un estadio como este. Cuando ese esfuerzo tiene recompensa uno se queda satisfecho».

Tras el paso de gigante hacia la salvación que ha dado el Valencia, Corberán ha sido incluso preguntado por Europa en rueda de prensa, pero el técnico mantiene los pies en la tierra: «No miro los puntos con Europa o con el resto, miro los puntos que llevamos nosotros. La clasificación va cambiando. Soy consciente que todavía nos queda trabajo por hacer para conseguir el objetivo».

Tras un resultado así, se acordó del valencianismo: «La satisfacción más grande es por todos los valencianistas que han sufrido tanto. Le debíamos un resultado así a la afición. En un año como este les debíamos eso. Tanto tiempo sin ganar aquí, sin ganar fuera, eso es un sufrimiento para los aficionados. Queríamos devolver con una alegría y que estén orgullosos de su Valencia».

Uno de los hombres clave en la victoria del Valencia fue Giorgi Mamardashvili, que se vistió de héroe sobre todo cuando el partido estaba empatado a uno: «Para sacar este resultado tienes que hacer todo perfecto. No hemos estado perfectos, pero cuando el Madrid ha tenido los huecos hemos encontrado a Giorgi, uno de los nombres propios del partido», destacó Carlos Corberán.

Terminó siendo clave también la entrada al campo de Rafa Mir y Hugo Duro, asistente y goleador del tanto final. «Este es un momento clave donde necesitamos a todos sus futbolistas al máximo nivel. He visto futbolistas que venían no jugando tanto y han competido a un nivel extraordinario y el resultado de hoy es el premio del trabajo que han ido haciendo cuando no han jugado. Todos los jugadores que han entrado del banquillo lo han hecho a gran nivel. Me alegro por Rafa Mir, que está haciendo un trabajo de mucho esfuerzo y muy serio, y por Hugo Duro, que creo que representa a la perfección los valores del Valencia», dijo el técnico de Cheste al respecto.

Por último, valoró el mérito del triunfo sin Gayà, Foulquier y Rioja y se acordó de las ‘acusaciones’ durante la semana de que había tirado el partido: «Muy satisfecho. No solo por hoy, por el trabajo previo que vienen haciendo. El rendimiento de hoy es consecuencia de ese trabajo. Son jóvenes, tienen que aprender todavía, y esto es una lección. Los necesitamos a todos al máximo. Le doy valor al hecho de que en todo momento los jugadores han estado con la mentalidad de hacer el partido que queríamos hacer aquí hoy. Es importante que el futbolista se centre en lo que depende de él, y no en el ruido externo, nosotros nos tenemos que centrar en nosotros».

La apuesta del penalti

Vinícius Junior le debe 50 euros a Giorgi Mamardashvili. Así lo confirmó el propio guardameta del Valencia en zona mixta en lo que fue la anécdota graciosa del partido. «Aposté 50 euros con Vinícius a que le paraba el penalti», explicaba entre risas Giorgi, que efectivamete le detuvo el penalti al brasileño. También concretó que la deuda no está saldada: «No me los ha dado».