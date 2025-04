Mamardashvili apostó 50€ con Vinícius a que le paraba el penalti

El georgiano Giorgi Mamardashvili, portero del Valencia, desveló tras el partido ante el Real Madrid, que ganó su equipo por 1-2, que apostó 50€ con Vinícius Junior a que le paraba el penalti que le chutó en el minuto 13 y que, efectivamente, detuvo.

"Tuve una conversación con Vinícius y gane 50 euros. Le pregunté si quería jugar por 50 euros y gané", comentó en zona mixta a las televisiones.

"Me tenía que pagar, pero no me ha pagado", bromeó.

Una apuesta que se produjo tras un penalti que el colegiado señaló de César Tárrega sobre Kylian Mbappé, una decisión que compartió el portero del Valencia. "Creo que sí era penalti", reconoció.