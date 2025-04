El grito del gol que será eterno

«El gol de Hugo Duro fue mucho más que un gol. Sabemos perfectamente cómo estaba Paiporta. De hecho, aún queda mucho por hacer. Toda la gente reunida en la peña había sufrido en primera línea, en primera persona, la riada. Por activa o por pasiva, cualquiera en el pueblo está afectado por esta catástrofe... Y el grito del gol no se me va a olvidar nunca. Me salí a la calle y la histeria colectiva retumbaba. En fin, un día después se me sigue poniendo la piel de gallina», relata José Ponce. Para el coleccionista de camisetas del Valencia CF, uno de los invitados a la reinauguración de la sede de la peña gastrovalencianista de Paiporta, la victoria del equipo en el Santiago Bernabéu generó una «liberación de energía contenida, algo que trasciende el mero hecho del fútbol».

Cinco largos meses después de la tragedia, el destino quiso que el día de «la vuelta a casa» para la peña situada en la zona cero de las inundaciones coincidiera con el anhelado triunfo del Valencia lejos de Mestalla. Desde aquel fatídico martes de 29 de octubre hasta el presente, los peñistas habían tenido que dedicar cada fin de semana a la reconstrucción del local. Una vez atendidas las necesidades personales de familiares, amigos y vecinos en las horas y días posteriores a la dana, el presidente y varios de los peñistas pudieron acercarse a la sede, donde las marcas de agua rozaban los dos metros de altura y los desperfectos dejaron inhabitable el hogar gastrovalencianista.

La calle San Roque, en la que se ubica la peña, es una de las principales arterias del casco antiguo de Paiporta. Allí se sintió sin paliativos todo el daño que se gestó una combinación letal: la brutalidad de la riada y la incompetencia de los políticos que mandaron la alerta a los teléfonos móviles cuando muchas personas se había ya ahogado. En los días siguientes, seis cuerpos fueron hallados en esta misma vía. «No hay prácticamente nadie en Paiporta que pueda levantar la mano diciendo que se ha salvado del todo de este drama. Afortunadamente, los miembros de la peña somos relativamente jóvenes y pudimos escapar de la inundación». n