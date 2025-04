Una victoria con efecto ‘boomerang’

Cuando acabó el partido de ida entre el Valencia CF y el Real Madrid, un desquiciado Vinícius Jr., que fue expulsado por agredir a Stole Dimitrievski, se sumó a la hinchada madridista en la corriente de burlarse del conjunto blanquinegro y su afición por una dinámica de resultados que parecía llevarle irremediablemente a Segunda División. Los ‘merengues’ cantaron «Peter quédate» o «A segunda, oé», el brasileño repitió en sus redes el gesto que hizo en el campo mostrando los dos dedos en señal de sorna por el posible descenso y las redes se inundaron de mensajes de madridistas anhelando ese destino a la temporada valencianista. Unos meses más tarde, todas esas mofas y malos deseos tomaron un efecto ‘boomerang’ que le dio en la cara a los madridistas en forma de gol de Hugo Duro sobre la bocina que complicaba el títulos liguero a los madrileños y ponía a los valencianos siete puntos por encima de la zona de descenso.

Las horas posteriores al partido, por otra parte, fueron de ocultar debajo de la alfombra la victoria valencianista y orientar todo el relato hacia la figura de Carlo Ancelotti y la lucha por el campeonato de Liga por parte de los medios ‘nacionales’. Como si de un partido entre un equipo español y un extranjero se tratase, Marca amaneció titulando «Este fiasco se veía venir» y subtitulando «Un Real Madrid gris pierde una ocasión de Oro ante el Valencia», pero ni rastro de los que el triunfo suponía para las valencianistas. En el Diario As, por su parte, salieron con un «De hundido a tocado» y subtitulando «El Madrid amenaza con entregar la Liga tras una derrota ante el Valencia en el descuento», nuevamente sin mención a la trascendencia del resultado valencianista.

Más sangrante fue, quizás, el informativo de mediodía del domingo de Televisión Española en el que no dijeron ni una sola vez la palabra «Valencia» y apostaron por un: «El Madrid perdió, recibió dos goles y se complicó la Liga», pero ni rastro en sus palabras de quién ganó ni de quién los marcó ni lo que supuso el triunfo para el ganador, cuyos aficionados pagan también impuestos en España, pero fueron ignorados por la televisión pública que contribuyen a financiar.

Delirio arbitral

Y todo esto después de un partido arbitrado por un colegiado madrileño que pitó un penalti inexistente a favor del equipo de su tierra. La delirante decisión de Guillermo Cuadra Fernández generó una indignación importante en el valencianismo, que duplicó su enfado cuando la RFEF reveló los audios del VAR. En ellos se puede comprobar como los colegiados de la sala VOR le solicitaron una revisión de las imágenes para instarle a anular la pena máxima porque es Mbappé el que golpea en la pierna a César Tárrega. Pero Cuadra optó por mantener el penalti a favor del equipo de la ciudad que le vio nacer y crecer solicitando una toma lateral cuando la frontal esclarecía por completo la acción, pero la lateral la convertía en gris. La diferencia de trato a los dos equipos no quedó aquí, sino que en la revisión llama al delantero por su nombre de pila «Kylian», pero se refiere a Tárrega como «el jugador». Un bochorno que no despejó precisamente las dudas que generó la designación del colegiado.

Su actuación desesperó tanto que le generó un incidente con un miembro del cuerpo técnico del Valencia CF, el analista Ángel de las Heras, que según el acta de Cuadra se dirigió a él en los siguientes términos al acabar el partido: «¡Eres un sinvergüenza, que no te he dicho nada, sinvergüenza!. ¡No te he dicho nada, ahora si que te lo digo, sinvergüenza, es lo que eres, un sinvergüenza!», continuando con unas protestas que inició en el descanso del encuentro.