Hugo Duro regresó de la lesión por la puerta grande

Tenía que ser él. En una época donde los momentos ‘alegres’ escasean, en los últimos años el delantero blanquinegro se ha empeñado en aparecer siempre en ellos. Con una mentalidad muy trabajada, Hugo Duro ha encontrado en los grandes escenarios una motivación para hacer lo que mejor se le da: marcar goles. El regreso de la lesión que mantuvo alejado al ‘9’ valencianista de los terrenos de juego cuarenta y dos días se saldó con un gol en el descuento en el Bernabéu, dándole al Valencia la primera victoria lejos de Mestalla.

Hugo Duro volvió haciendo lo que más le gusta: anotarle a un ‘grande’. Y qué gol. Su testarazo puso la guinda a un partido formidable del Valencia en la casa del Real Madrid y que supone un chute de moral para el delantero madrileño tras mes y medio parado.

Octavo gol en la campaña para el máximo anotador blanquinegro. Probablemente el del pasado sábado fuese uno de los más especiales. Por lo que supone, por el momento y por la situación que viene de superar el getafense. Su lesión en el soleo le impidió aportar al equipo en los últimos partidos ante Osasuna, Valladolid, Girona y Mallorca. Ya ante el conjunto bermellón entró en la convocatoria, pero el madrileño no gozó de minutos en el encuentro.

El buen hacer de Sadiq desde su llegada le ha quitado protagonismo en el ataque valencianista. En el Bernabéu no solo el nigeriano adelantó en la rotación a Hugo Duro, sino que Rafa Mir ingresó al terreno de juego a la hora de partido, quince minutos antes que el getafense.

Con más motivo si cabe, el gol sirve para disipar cualquier duda que pudiese haber surgido en las últimas semanas acerca del rendimiento del delantero. Rota la sequía de ocho jornadas sin marcar (cuatro de ellas lesionado), y recuperado de su lesión, Hugo Duro llega a la recta final de temporada dispuesto a volver a mostrar su mejor versión con la camiseta blanquinegra.

Idilio con los grandes escenarios

Duro no faltó a su cita con el gol ante uno de los grandes de nuestra liga. No suele hacerlo. El ‘9’ se crece en estos partidos y solo hace falta ver sus víctimas favoritas para darse cuenta. Barcelona (3), Athletic (3), Atlético de Madrid (5) y Real Madrid (5). Ahí es nada. Los escenarios grandes no intimidan a Hugo Duro, quien ya ha anotado en campos como el Metropolitano, Bernabéu, Montjuic o La Cartuja en la final de Copa del Rey.

Treinta y tres veces la ‘tocó’ Hugo Duro al fondo de las mallas con la camiseta valencianista. Una aportación ofensiva que va más allá de los registros. La garra, lucha y juego de espaldas del getafense le ha dado al equipo un oxígeno más que necesario en infinidad de ocasiones.

Junto a ‘Pasieguito' y Gorostiza

No es fácil encontrar en la historia del Valencia un jugador con este idilio con el gol ante los grandes. Con su gol en el Bernabéu, Duro se convirtió en el tercer futbolista blanquinegro en ser capaz de anotar en los dos partidos tanto a Real Madrid como Barcelona en una misma liga. Un registro que comparte junto a Bernardino Pérez Elizarán ‘Pasieguito’, que lo logró en la temporada 51-52, y Guillermo Gorostiza, en la temporada 41-42.

Ante el Barcelona, Duro fue el encargado de abrir la lata en la derrota por 1-2 en Mestalla y de anotar el gol del honor en la humillante derrota en Montjuic (7-1). Ante el conjunto blanco, anotó en la derrota por 1-2 en el feudo valencianista y el pasado sábado completó su póquer de goles con su tanto en el Bernabéu.

La temporada pasada ya estuvo a punto de lograrlo, fallando únicamente a la cita con el gol en el empate a 1 ante el Barcelona en Mestalla. 73 años han tenido que pasar para que volviese a suceder un hito al que se quedaron a las puertas grandes nombres en la historia del Valencia CF como Mundo, Mario Alberto Kempes, Claudio ‘Piojo’ López o David Villa.