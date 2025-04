El golpe en Madrid coge más fuerza

Después de dos días de descanso y dulce resaca, la plantilla del Valencia CF retoma este martes los entrenamientos con la satisfacción del trabajo bien hecho en la tarde del pasado sábado en el Santiago Bernabéu. La victoria en el feudo del Real Madrid, donde no se obtenía desde marzo de 2008, despertó una ola de alegría entre la afición valencianista como no se vivía desde la clasificación para la final de Copa de 2022. No obstante, la jornada todavía no había acabado. Todas las miradas de aficionados, jugadores y cuerpo técnico se dirigieron anoche al último partido de la trigésima fecha, el jugado en Butarque entre Leganés y Osasuna. El pinchazo de los ‘pepineros’ redondeó la fiesta.

A falta de ocho encuentros para la conclusión de la Liga, los blanquinegros cuentan con la renta más amplia sobre el descenso en toda la temporada. El conjunto de Borja Jiménez, al que el Valencia venció por dos goles a cero en Mestalla recientemente y con el que empató en tierras madrileñas, abre la zona de descenso con 28 puntos, seis menos que los 34 que alcanzaron los de Corberán gracias al asalto del estadio del Madrid con los goles de Diakhaby y Hugo Duro, y las paradas de Giorgi Mamardashvili. Con el ‘goalaverage’ ganado al Leganés, la ventaja del Valencia puede decirse que es superior a los dos encuentros.

Distancia de salvación

Tras el triunfo de la semana anterior frente al Mallorca, con gol de Diego López y portería a cero, el equipo extendió por primera vez en la temporada la distancia para la salvación más allá de un partido. Cuatro puntos. Sin embargo, la jornada acabada ayer había arrancado el viernes con complicaciones. Mientras los valencianos seguían siendo el único conjunto de Primera que no había vencido a domicilio, el Espanyol sorprendió con una contundente victoria en Vallecas (0-4). Y el sábado, dos horas antes del asalto al Bernabéu, el Alavés ponía más presión imponiéndose por la mínima en Girona (0-1). De hecho, los periquirtos se situaron, momentáneamente, por encima del Valencia con 32 puntos. Los babazorros, por su parte, que ganaron con un solitario tanto del anhelado en el pasado Carlos Vicente, se acercaban a solo una unidad. Pero, a las cuatro y cuarto de la tarde, cuando casi nadie lo esperaba, el Valencia de Corberán se hizo grande en el Bernabéu frente a un Madrid que lucha con el Barcelona por el título de Liga.

El gol final de Hugo Duro, con la cabeza en el minuto 95, significó un subidón por partida doble. Primero para los aficionados y, por supuesto, más en frío y en segundo lugar, en la clasificación. Los blanquinegros regresaron la decimoquinta posición respondiendo a lo hecho por Espanyol y Alavés, y cargando de tensión a la UD Las Palmas y Leganés. Los rivales directos que faltaban por jugar el domingo y este lunes, respectivamente.

El empate del Leganés

Los grancanarios, primeros que cambiaron de banquillo con Diego Martínez, se han desplomado. Estancados con 26 puntos, el equipo ‘pío-pío’ cayó derrotado en su feudo ante la Real Sociedad (1-3). Como si el golpe del Valencia en Madrid hubiese minado la moral de los demás. Los resultados que antes del partido habían jugado en contra se tornaron positivos después de la gesta. Anoche el Leganés se dejó dos puntos en Butarque con Osasuna. Los rojillos, entrenados por el técnico de Massanassa Vicente Moreno, dominaron durante la mayor parte del juego. En la primera mitad el árbitro anuló un gol a Lucas Torró por fuera de juego, pero el 0-1 cayó a los 49 minutos, obra del central Herrando. En la recta final, un penalti dudoso lo mandó a la red Dani Raba para el ‘Lega’ (1-1).

Osasuna suma un punto más que el Valencia, aunque lo más importante, el límite del descenso se queda en 28 puntos y lo marca el Leganés. El viernes, los de Corberán tienen la opción de abrir aún más brecha.