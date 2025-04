Corberán: «La realidad es que no hemos conseguido el objetivo todavía»

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, no cambia ni una coma con respecto a su discurso del objetivo de la temporada: quedan 18 puntos para asegurar matemáticamente la permanencia en Primera División. «Respeto cualquier opinión, pero no opino sobre ella. Cada uno ve la realidad como quiera. Nuestra realidad es que no hemos conseguido el objetivo todavía, seguimos en nuestra lucha y quedan 18 puntos en juego. No soy de hacer cuentas y pronósticos. LaLiga nos está mostrando que todos los equipos ganan y siguen sumando. Hay que ser prudentes, realistas y claros, porque esa es la situación nuestra. Seguimos en la lucha», aseguraba.

Corberán tiene claro que la clasificación está en un puño, el equipo no ha conseguido nada y no se puede hablar de Europa sin haber conseguido la salvación primero. «La Liga nos dice que los rivales son capaces de ganar a cualquier equipo, independientemente del nombre del rival. No podemos hablar de nuevos objetivos cuando el principal no se ha conseguido todavía. Por eso, el partido de mañana lo hemos preparado bien, el grupo está con ganas, y seguimos en nuestra lucha», manifestó.

El entrenador ensalzó el estado de forma actual del RCD Espanyol y reconoció que el partido de esta tarde en Mestalla va a obligar a su equipo a ofrecer «la mejor versión, tanto ofensiva como defensiva, en un encuentro de exigencia altísima» para conseguir el triunfo.«El Espanyol está en su mejor momento y nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión defensiva y ofensiva. A día de hoy, tenemos los mismos puntos que el Espanyol y con un partido más. Tenemos que estar muy preparados. Va a ser un encuentro de una exigencia altísima», explicaba el técnico en sala de prensa.

Sobre el estado físico del Valencia, con un día menos de descanso que su rival, Corberán reconoció que «va a ser un factor a tener en cuenta: «Venimos de un partido reciente en el que hemos tenido pocas horas de recuperación y el componente físico va a ser muy alto».

La figura de Gayà

Corberán ensalzó la figura del capitán del Valencia, José Luis Gayà. «Valoro mucho lo que Gayà significa para el equipo. El aporte de cada partido es extraordinario. Para mí, desde que he llegado, su entrega es máxima. Luego los jugadores habrá partidos que estén más acertados, menos., eso nos pasa a todos. Su aporte desde que he llegado ha sido máximo».

El técnico también valoró el paso adelante desde el banquillo que ha dado Jesús Vázquez en los últimos partidos de la temporada. «También he visto una mejora de Jesús. Tiene esa exigencia, del trabajo del día a día. Tanto de Jesús, Canós, Guillamón que tienen menos minutos, yo veo una entrega total y siempre dispuestos a aportar cuando tengan la ocasión. Tenemos que seguir creciendo como equipo», dijo.

Por último, Corberán puso en valor el factor Rioja en el equipo. «Su madurez tiene un aporte muy grande al grupo. Para mí, el aporte de un jugador va más allá de las estadísticas. A lo mejor esa posición hace que Javi Guerra tenga más espacio, le da tiempo para que se incorpore, con un extremo más vertical a lo mejor no le daría tiempo a incorporarse, también controla más las contras. Respeto cualquier opinión, pero yo me centro en el trabajo».