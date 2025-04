Corberán: «El punto me sabe a poco, hemos merecido ganar»

El Valencia no pasó del empate en Mestalla ante el Espanyol y Carlos Corberán no terminó nada satisfechó con el resultado. Aunque valoró de forma positiva el juego de sus pupilos, el técnico del Valencia consideró que su equipo hizo más méritos para sumar los tres puntos: «El punto me sabe a poco, la intención del equipo ha sido ir a por los tres puntos. No había otra opción. Tengo que valorar lo que ha pasado en el campo y he visto un equipo entregado y que se ha vaciado futbolísticamente. Si un equipo ha merecido ganar hoy ha sido el Valencia CF».

Sobre el devenir del partido, el de Cheste lamentó el tanto inicial del Espanyol que no reflejó lo que estaba sucediendo:«En la primera parte nos ha pasado un poco como la semana pasada, que nos llevamos un golpe duro. Antes del gol de ellos no han generado ocasiones». Sin embargo, puso en valor la reacción de su equipo y destacó el papel que tuvo la afición para empatar:«El equipo ha seguido luchando y no ha parado de insistir. Hemos estado más cerca de conseguir el resultado que queríamos en la segunda parte».

Preguntado por el objetivo del equipo en este final de temporada, Corberán no habla de permanencia ni Europa, sino que se limita a sacar los máximos puntos posibles: «Nuestro objetivo no es otro que sumar el máximo puntos. La ambición del equipo es máxima. El equipo ha salido con la intención ir a por los tres puntos desde el inicio. Yo creo que todos sabemos la dificultad de sumar puntos y ganar. Sabíamos que jugamos con un Espanyol es su mejor momento», explicó el técnico.

Sobre la acción polémica de la falta de Almeida que terminó en el gol del Espanyol, Corberán expresó que «Almeida dice que no ha sido falta, puede ser la interpretación del árbitro, pero creo en la honestidad de los árbitros españoles y no se puede poner en duda».